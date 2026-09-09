Geçit-Bademli kavşağında son etap: trafik 14 eylül'e hazır

Geçit-Bademli kavşağında son etap:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya yolu Geçit-Bademli kavşağındaki köprü ve şerit genişletme projesinde sona yaklaştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yeni köprü imalatı tamamlanırken ekipler altyapı, dolgu ve asfaltlama etaplarını hızla sürdürüyor. Proje kapsamında ulaşımın aksamaması için çalışmalar etap etap planlandı ve açma-kapama düzenlemeleriyle bölgedeki araç akışı korunuyor.

Yapılan işler ve teknik detaylar:

Nilüfer Çayı geçişine mevcut köprülerin yanına inşa edilen yeni köprü tamamlandı. İkinci etapta gerçekleştirilen imalatlarda frezeleme çalışmalarının yanı sıra 12 bin 300 metreküp kazı, 50 bin ton dolgu ve 6 bin 500 ton asfalt kaplama uygulandı. Ekipler, yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergahta dolgu, yol genişletme ve asfaltlama işlerini eş zamanlı şekilde yürütüyor.

Trafik düzeni ve bitiş takvimi:

Çalışmaların bir bölümünün tamamlanmasıyla Bursa şehir merkezi yönündeki yol büyük ölçüde trafiğe açıldı. Mudanya istikameti için yürütülen çalışmalarda şu an için iki şeritte yapım çalışmaları sürerken kalan iki şeritten ulaşım devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Bursa istikameti 5 şerit, Mudanya güzergâhında ise 2'si kesintisiz olmak üzere toplam 4 şerit olarak düzenlenecek.

Yeni düzenleme ile Mudanya'ya doğrudan devam edecek araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçların ayrılması hedefleniyor; böylece yön değişimlerinden kaynaklanan yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Tüm yapım faaliyetlerinin 13 Eylül Pazar günü tamamlanması, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül Pazartesi gününde Geçit'te ulaşımın kesintisiz devam etmesi planlanıyor.

Projede yol yapım çalışmalarının bitimini takiben BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştirecek; bu çalışmaların gün ve saatleri ulaşımı aksatmayacak şekilde planlanacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MUDANYA YOLU GEÇİT-BADEMLİ KAVŞAĞI KÖPRÜ VE ŞERİT GENİŞLETME PROJESİNDE SONA YAKLAŞTI. KÖPRÜ YAPIMINI TAMAMLAYAN VE ASFALTLAMA ÇALIŞMASINA BAŞLAYAN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, BURSA İSTİKAMETİNİ TRAFİĞE AÇTI. YAKLAŞIK 2,5 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH, OKULLARIN AÇILACAĞI 14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜNDEN ÖNCE ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ARAÇ GEÇİŞİNE TAMAMEN HAZIR HALE GETİRİLECEK.