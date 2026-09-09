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Bünyan'dan Kozan'a destek: ekipler söndürme çalışmalarına yönlendirildi

Bünyan Belediyesi, Adana Kozan'daki yangına söndürme çalışmalarına destek için ekiplerini sevk etti; Başkan Selahattin Metin, müdahalenin ve desteğin süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Emre Koç

Bünyan'dan Kozan'a destek: ekipler söndürme çalışmalarına yönlendirildi

bölgede hızlı müdahale ve saha desteği

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara, Bünyan Belediyesi ekipleri de destek verdi. Ekipler, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye sevk edildi ve diğer kurumlarla koordineli şekilde sahada görev yapıyor.

müdahale çalışmaları:

Sağlanan destek kapsamında ekipler, yangına müdahalede görev alan itfaiye ve orman ekipleriyle birlikte çalışıyor, söndürme ve soğutma hatlarında eksiklerin giderilmesi için lojistik katkı sağlıyor. Yerel yönetimin katılımı, operasyonda hareketliliğin ve koordinasyonun artmasına katkı sunuyor.

başkanın değerlendirmesi:

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sahadaki çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Yangın haberini alır almaz ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Yangınla mücadele eden tüm ekiplerimizin yanındayız. Rabbim emek veren ekiplerimize güç kuvvet versin, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyorum. Bünyan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktada desteğimizi sürdüreceğiz."

Belediye yetkilileri, bölgedeki ekiplerin önceliğinin insan ve yerleşim güvenliği olduğunu, ekiplerin koordineli müdahale ile hasarı sınırlamak için çalıştığını vurguladı. Yerel yönetimin katkısı, yangınla mücadelede güç birliği ve sahada sürdürülebilir destek anlamına geliyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, BÜNYAN...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, BÜNYAN BELEDİYESİ EKİPLERİ DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK OLMAK AMACIYLA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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