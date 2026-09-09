Duran'dan gençlere çağrı: sanal bahis sarmalına izin vermeyeceğiz

İletişim başkanı panelde uyardı:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bağımlılığa Dur De: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele Paneli"nde yaptığı konuşmada dijital kumar ve sanal bahisin toplum ve aile yapıları üzerinde yıkıcı etkileri olduğuna dikkat çekti. Duran, bağımlılığın sadece bireysel bir sorun olmadığını, çevresini ve toplumu çürütme potansiyeline sahip kolektif bir mesele olduğunu kaydetti.

dijital kumarın yeni boyutu ve riskleri:

Duran, dijital çağın bağımlılık biçimlerini dönüştürdüğünü ve davranışsal bağımlılıkların giderek daha yaygın hâle geldiğini belirtti. Eskiden mekâna bağlı olan kumarın fiziksel erişim kısıtlarıyla kontrol edilebildiğini ifade eden Duran, bugün ise "küresel ağların ve algoritmik tasarımların ürünü olan dijital kumardan" söz edildiğini söyledi. Mobil cihazların sunduğu "sürekli erişebilirlik", "anlık tatmin" ve ödüllendirme mekanizmalarının kullanıcıları akışta tutan tasarım stratejileriyle birleştiğini vurguladı.

Bu tasarımların literatürde "karanlık desenler" olarak anıldığını hatırlatan Duran, uygulamaların "sonsuz akışı"nın bireylerin sanal dünyadaki sahte cennetini gerçek hayatta felakete dönüştürebileceğini kaydetti. Ayrıca, bu tür bağımlılıkların borçlanmaya dayalı şiddet, suç oranlarındaki artış ve intihar vakalarını beslediğine ilişkin bulguların endişe verici olduğunu söyledi.

veriler ve gençlerin korunması:

Duran, Yeşilay Cemiyeti’nin 2025 yılı verilerine atıfla dijital kumar bağımlılığı tedavisi için başvuranların sayısında keskin bir artış görüldüğünü aktardı. Bu artışın en büyük tehdidin genç nüfus üzerinde olduğunu ortaya koyduğunu belirtti ve "Gençlerimizi asla bu alışkanlıklarla baş başa bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Duran, gençlerin yapay zekâdan kod yazmaya ve kültürlerinin dijital temsiline odaklanması gereken pek çok alan varken sanal bahis sarmalında kaybolmasına razı olunmayacağını vurguladı.

devlet müdahalesi ve politika seçenekleri:

Yasa dışı bahis ve kumarın ele alınış biçimlerinde dünyada üç temel yaklaşım bulunduğunu belirten Duran, bunları "tamamen yasaklama", "düzenleme ve lisanslama" ile "devlet denetimi" olarak sıraladı. Her modelin kendi tartışmalarını beraberinde getirdiğini kaydetti; yasaklamaların VPN gibi yöntemlerle aşılabildiği, devlet kontrol modellerinin ise alanı meşrulaştırdığı yönündeki eleştirilerin bilindiğini söyledi.

Bu çerçevede Duran, Türkiye açısından "yasa dışı" olarak tanımlanan alanda devletin tüm birimleriyle gerekli tedbirleri aldığına işaret etti ve yasakların ötesinde sanal davranışların neden bağımlılığa dönüştüğünü anlamanın önemine dikkat çekti. Duran, yalnızlık, aile bağlarının kopması, kolaycılık ve ödül mekanizmaları gibi faktörlerin bağımlılığa eşlik eden duygular olarak değerlendirilmesi gerektiğini; bağımlılığın arkasındaki davranış kalıpları görünmeden etkin bir mücadele yürütülemeyeceğini söyledi.

'Eylem Planı' ve uygulama sonuçları:

2025 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı"nın koordinasyonunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yürütüldüğünü anımsatan Duran, eylem planı kapsamında devletin birimlerince alınan idari, mali ve hukuki tedbirlerin 6 aylık verilerinin ciddi bir kontrol sağladığını belirtti.

Duran, eylem planının dinamik, koordineli ve bütüncül tedbirlerle konuyu ele aldığını, bunun aynı zamanda mücadelede ortak bir dil oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.