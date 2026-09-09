Bayramiç'te jandarmadan kaçak alkol baskını, silah da ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bayramiç ilçesinde yürüttükleri çalışmada 1 kaçakçılık olayına müdahale etti. Ekiplerin saha denetimleri sonucu gerçekleştirilen baskında, şüpheli kişi veya noktalarda arama yapıldı ve ele geçen materyaller kayıt altına alındı.

ele geçirilen maddeler:

Arama ve incelemelerde 29 litre etil alkol, 7 litre viski, 13 litre el yapımı şarap ve 12 litre el yapımı rakı bulundu. Ayrıca 14 adet alkol kiti ile 45 adet ölçüm aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 6,35 mm tabanca ve şarjörü da muhafaza altına alındı.

soruşturma ve takip:

Ele geçirilen ürünler ile ilgili adli ve idari işlemler jandarma tarafından başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, malzemelerin delil olarak saklandığı ve gerektiğinde adli makamlarla iş birliği yapıldığı bildirildi. Jandarma ekipleri kaçakçılıkla mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

Operasyon, yerel güvenlik tatbikatları ve denetimlerin etkinliğini gösterirken, yetkililer halkı kaçak ürünlerin sağlık ve güvenlik riskleri konusunda bilinçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER