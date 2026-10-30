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erdoğan ile caparov: ikili ilişkilerde ticaret, savunma ve enerji önceliği

Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Ticaret, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere ikili ve bölgesel iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Selin Yıldız

erdoğan ile caparov: ikili ilişkilerde ticaret, savunma ve enerji önceliği

Erdoğan ile Caparov'ın görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gündem başlıkları ele alındı.

İş birliği alanları:

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret ve yatırımların potansiyelini harekete geçirmek üzere somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca savunma sanayii ve enerji gibi stratejik sektörlerde iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi; bu alanların ekonomik ve güvenlik açısından öncelikli kabul edildiği aktarıldı.

Diplomasi ve uluslararası koordinasyon:

Taraflar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın yeni dönemde güçlü adımlar atacağına ilişkin beklentilerini paylaştı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmanın artırılmasının iki ülke için fayda sağlayacağı ifade edildi. Erdoğan, Caparov'u Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti ve Kırgızistan'da 27 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan yer aldı. Toplantı, iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik mutabakat ve ortak değerlendirmelerle sonlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV’LA BİR ARAYA GELDİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV’LA BİR ARAYA GELDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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