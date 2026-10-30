Uluslararası kapılar aralanıyor: Altın Portakal'da Türk oyuncuların görünürlük reçetesi

Altın Portakal'da uluslararası erişim masaya yatırıldı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türk oyuncuların uluslararası marketlere erişimini kolaylaştıracak yöntemleri konuşmak üzere bugün sektör aktörlerini bir araya getirdi. Beyond Location: How Talent Attracts International Co-Productions başlıklı söyleşi; cast marketleri, ortak yapım dinamikleri ve oyuncu görünürlüğüne ilişkin somut öneriler verdi.

Uzmanlar hangi yol haritasını önerdi:

Söyleşiye katılanlar arasında oyuncu Cemal Hünal, cast direktörü Harika Uygur, cast uzmanı Lucinda Syson ve Filmmakers Europe yöneticisi David Zitzlsperger vardı. Syson sektördeki 35 yıllık deneyimini paylaşarak ortak yapımların artmasıyla cast ekiplerinin artık farklı ülkelerden seçildiğini vurguladı ve Türkiye ile Avrupa arasında kurumsal bir köprü eksikliği olduğunu ifade etti.

Harika Uygur geçmişten örnekler vererek sınırları aşan seçimlerin önemine dikkat çekti: Haluk Bilginer'in uluslararası bir projede audition verdiğini, bunun gibi örneklerin Türk oyuncuların potansiyelini göstermede etkili olduğunu anlattı. Uygur ayrıca Amazon yapımı Nine Perfect Strangers için Romanya merkezli bir aramada Türkiye'den cast yaparak Aras Aydın'ın seçildiğini aktardı.

David Zitzlsperger ise Filmmakers Europe platformunun çalışma biçimini ve amaçlarını özetledi: 2017'de Almanya'da başlayan girişim, bugün yaklaşık 160 bin Avrupalı oyuncu ve 3 bin 300 ajans görünürlüğü sunuyor. Zitzlsperger, ortak yapımlarda farklı bölgelerden isimlerin bulunmasının fonlama süreçlerinde önem taşıdığını, bu nedenle Türk oyuncuların görünür olmasının hem uluslararası projeler hem de Türkiye'ye gelen ortak yapımlar açısından fırsat yarattığını belirtti.

Oyunculara somut tavsiyeler:

Panelde öne çıkan öneriler şunlardı: Filmmakers Europe platformunda profil oluşturmak; profesyonel, doğal vesikalık fotoğraflar kullanmak; dil becerilerini doğru tanımlamak; ve kendi kültürel mirasına sahip çıkmak. Syson'ın ısrarla vurguladığı nokta ise İngilizce yetkinliği oldu. Syson, oyuncunun o dilde doğal ve özgüvenli oyunculuk sergileyebilmesinin seçmelerde belirleyici olduğunu söyledi.

Zitzlsperger, oyunculara ücretsiz bir profille başlama, becerileri ve özellikle dil yetkinliklerini doğru girmeyi önerdi. Ayrıca oyuncuların kendi aksanlarıyla rahat olmaları gerektiğini, İngiliz ya da Alman oyuncu olmaya çalışmanın tercih edilmeyeceğini vurguladı.

Set hayatı: temsilden korumaya gündemdeki konular

Festivalde bugün ayrıca oyunculuk alanında "Ödül Alıyoruz, Peki Neler Yaşıyoruz?" başlıklı bir söyleşi daha yapıldı. Oyuncular Sendikası'ndan Demet Koca ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Taciz ve Ayrımcılıkla Mücadele Birimi sorumlusu Gizem Soysaldı kadın temsili, yaş ayrımcılığı ve set uygulamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kadın temsili ve yaş ayrımcılığı:

Soysaldı, dizilerde kadın karakterlerin sıklıkla erkekler üzerinden tanımlandığını, meslek sahibi olmayan veya klişe rollere hapsedilen kadın karakterlerin yaygın olduğunu söyledi. Ayrıca kadın oyuncular için yaş ilerledikçe rol olanaklarının daraldığına dikkat çekti.

Çocuk oyuncuların korunması ve sendikal çalışmalar:

Koca, geçmişte setlerde çocuk ve bebek oyunculara yönelik uygulamaların sorunlu olduğunu; ancak sendikanın "Bu Sette Çocuk Var" kampanyası sonrası yaklaşımların değiştiğini belirtti. Anayasa madde 71 gereği çocukların gece çalışamayacağına rağmen sektörde önceki dönemlerde bunun ihlal edildiğini, artık setlerde pedagog ve çocuk oyuncu koordinatörlüğü uygulamalarının benimsendiğini aktardı.

Soysaldı ayrıca sendikanın yakınlık koordinatörlüğü mesleğini tanımlama çalışmalarına değindi: Yaklaşık dört yıl önce başlayan süreçte yakınlık koordinatörlüğü tanımlandı ve sektör tanıtımı yapıldı; şimdiye kadar Türkiye'de 16 projede bu uygulama kullanıldı. Ayrıca sendika Ocak 2026'da 120'yi aşkın katılımcıyla bir çalıştay düzenleyerek Set Çalışma İlkeleri'ni hayata geçirdi; bu ilkeler asgari çalışma standartlarını belirlemeyi amaçlıyor.

Festivalin bugünkü oturumları, Türk oyuncuların uluslararası görünürlüğünü artırmak için hem bireysel hazırlığa hem de sektörel yapıların güçlendirilmesine vurgu yaptı. Katılımcılar, dil ve profesyonel görünürlükten kurumlar arası köprülerin kurulmasına kadar uzanan bir reçete sundu.

Altın Portakal'da oyuncuların günü