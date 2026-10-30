Samsun ATF 2026'da konaklama ve uçuş ağını büyütmeyi hedefledi

Samsun, Antalya Turizm Fuarı'nda hedeflerini sektörle paylaştı

Samsun, 100’den fazla ülkeden gelen turizm profesyonellerinin katıldığı ATF 2026 Antalya Turizm Fuarında kentin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıttı. Samsun Valiliği liderliğinde ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen çalışmalarda kamu kurumları ile özel sektör temsilcileri bir araya gelerek kentin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırma stratejilerini paylaştı.

uçuş ve ulaşım görüşmeleri:

Fuar süresince TÜRSAB yöneticileri, bölgesel tur operatörleri, seyahat acenteleri ve konaklama rezervasyon platformlarıyla yapılan görüşmelerde charter ve tarifeli uçuşlar ile ilgili değerlendirmeler öne çıktı. Çarşamba Havalimanı’nda devam eden yeni terminal binası inşaatının sağlayacağı kapasite artışı, uçuş ağı ve slot imkânlarının genişletilmesi konuları sektör temsilcilerinin gündemindeydi. Ayrıca, Ankara-Samsun Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin Ankara–Samsun seyahat süresini 2,5 saate düşürme hedefinin, trenle seyahat etmeyi tercih eden yabancı turistlerin ilgisini çektiği belirtildi.

turizm değerleri ve tanıtım stratejileri:

Stantta Samsun’un Milli Mücadele miraslarından Onur Anıtı, Bandırma Vapuru, Tütün İskelesi ve Gazi Müzesi ile birlikte deltalar, göller, termal kaynaklar, kaleler, kral mezarları, mağaralar, sahiller ve yöresel mutfak gibi unsurlar tanıtıldı. Katılımcılara kentteki sağlık ve spor turizmi altyapısı ve konaklama olanakları da ayrıntılı şekilde aktarıldı. Özellikle termal kaynaklar ve sağlık tesislerinin bir arada sunulmasının, yaşlanma odaklı yeni turizm trendlerinden yararlanma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

Fuar boyunca kentin konaklama süresini uzatmak, yeni talep yaratmak ve Samsun’u önemli bir konaklama destinasyonu haline getirmek amacıyla tanıtım faaliyetleri sürdürüldü. Yapılan görüşmelerin, sezonu uzatma ve turist başına geliri artırma fırsatları üzerine somut temaslara dönüştürülmesi hedeflendi.

içerik üreticileri ve prodüksiyon temasları:

Uluslararası tanıtımı güçlendirmek üzere 4 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya içerik üreticileriyle görüşmeler gerçekleştirildi ve davetler yapıldı. Ayrıca belgesel yapımcıları ile Türk Hava Yolları’na içerik hazırlayan prodüksiyon firmalarıyla temas kurularak Samsun’un görsel tanıtım olanakları üzerine iş birlikleri konuşuldu.

Fuara; Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Turizm Tanıtım ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Dr. Fatih Akman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri Erhan Burak Pancar, TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Emre Yıldız ile SASTUD, SAMTİAD, SAMVİBU temsilcileri ve çok sayıda otel, seyahat acentesi ve turizm sektörü temsilcisi katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da Samsun standını ziyaret etti.

Katılımcılar, fuarda kurulan temasların yeni iş birliklerine zemin hazırlamasını ve Samsun’un ulusal ile uluslararası pazarlardaki bilinirliğinin artmasını beklediklerini ifade etti. Değerlendirmede, kamu kurumları ile özel sektörün ortak hareket etmesinin Samsun turizminin gelişimi açısından kritik olduğu vurgulandı. Doğu ve Batı Karadeniz ürünlerini kapsayan "Samsun merkezli Orta Karadeniz Turizm Destinasyonu" yaklaşımı da fuarda ilgi gördü ve kurulan bağlantıların turist sayısı ile turizm gelirine katkı sağlaması hedefleniyor.

AYLAR SÜREN HAZIRLIKLARIN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KATILIMDA, SAMSUN'UN KONAKLAMA SÜRESİNİ UZATMAK, YENİ TURİZM TALEBİ OLUŞTURMAK VE KENTİ ÖNEMLİ BİR KONAKLAMA DESTİNASYONU HALİNE GETİRMEK HEDEFLENDİ.