Ankara’da sabah vakası: dört ayrı kurşunlama ve tehdit iddiasıyla şüpheli yakalandı

Ankara Emniyeti tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, farklı ilçelerde gerçekleşen dört kurşunlama ve nitelikli tehdit olayında adı geçen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu adresi tespit edilen zanlı sabah saatlerinde yakalandı.

operasyon ve yakalama:

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan baskında, saklandığı adreste olduğu belirlenen Ç.C.İ. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adres tespitinin ardından icra edilen uygulamada operasyonun sabah vakti planlandığı ve zanlının etkin biçimde yakalandığı bildirildi.

hukuki durum ve emniyet işlemleri:

Aynı adreste, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası