Aşı tereddütü unutulmuş hastalıkları geri getirebilir

aşı reddi ve artan enfeksiyon riski:

Medicana International Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, aşı karşıtlığının çocukluk çağı aşılarının yaptırılmaması sonucunda daha önce neredeyse ortadan kalkmış birçok hastalığın tekrar görülme sıklığını artırabildiğini vurguladı. Özen, aşıların bulaşıcı hastalıklara bağlı ölüm ve hastalık yükünü önemli ölçüde azalttığını hatırlatarak hem çocukluk hem erişkin dönemde önerilen aşıların sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

erişkin aşılama ve risk grupları:

Doç. Dr. Özen, erişkin aşılama farkındalığının son yıllarda arttığını, bunun arkasında İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği ile enfeksiyon hastalıkları derneklerinin çalışmalarının bulunduğunu söyledi. Özellikle 65 yaş üzerindeki bireylerin yanı sıra kronik hastalığı bulunanlar veya bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler erişkin aşılamada öncelikli risk grubunu oluşturuyor. Özen, çocukluk çağı aşılarının erişkin dönemde devamının yapılmasının ve risk grubundakilerin korunmasının önemine dikkat çekti.

önerilen aşılar ve öncelikler:

Özen, erişkinlerde belli aralıklarla tekrarlanması gereken difteri, boğmaca ve tetanos aşılarının önemini vurguladı. Influenza ve pnömokok aşılarının özellikle risk grupları için öncelikli olduğunu belirtti. Zona açısından da yaşın belirleyici olduğuna işaret eden Özen, "50 yaş üzerinde zona aşısı çok önemli" ifadesini kullanarak, bunun hem zona geçirilme riskini hem de zona sonrası gelişen postherpetik nevraljinin önlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Ek olarak, HPV, hepatit B ve RSV aşılarının belirli gruplara önerildiğini kaydeden Özen, RSV aşısının özellikle 65 yaş üzeri bireyler ve kronik akciğer hastalığı olan kişiler için önem taşıdığını belirtti. Gebelikte bazı aşıların uygulanmasının anne ve bebeği koruduğunu; örneğin RSV aşısının son trimesterde uygulanması durumunda yenidoğanın anneden gelen antikorlarla korunabildiğini, mevsime uygun olarak gebelik döneminde influenza aşısının da yapılmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Tetanos aşılarının gebelik döneminde ve sonrasında da önem taşıdığı vurgulandı.

Özen, aşı karşıtlığının sağlık okuryazarlığındaki eksiklikler ve yanlış bilgiler nedeniyle sürdüğünü, bunun toplumsal düzeyde ciddi bir sorun oluşturduğunu belirterek ailelerin ve erişkinlerin önerilen aşıları aksatmadan yaptırması gerektiğini söyledi. Son olarak, aşı ile ilgili tereddüt yaşayan kişilerin sağlık kuruluşlarına, aile hekimlerine ve iç hastalıkları uzmanlarına başvurarak doğru bilgi ve öneri almasını önerdi.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. DÜRİYE SILA KARAGÖZ ÖZEN