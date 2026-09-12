Fuarda kişisel karbon raporu: yaşam tercihlerine göre azaltma önerileri

Fuar ziyaretçileri yaşam tarzlarının doğaya etkisini ölçtü

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir stant açtı. Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile yürütülen çalışma kapsamında fuar ziyaretçileri, gıda, ulaşım ve günlük alışkanlıklarını kapsayan web tabanlı bir testle karbon ayak izlerini ölçtürdü. Test yaklaşık 40 sorudan oluşuyor ve sonuçlar kişiye özel önerilerle birlikte katılımcılara sunuluyor.

Testin kapsamı ve sunulan öneriler:

Testin amacı yalnızca bir değer tespit etmek değil; vatandaşların hangi alışkanlıklarının karbon ayak izini yükselttiğini gösterip, somut değişikliklerle azaltma yolları önermek. Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal uygulamayı şu sözlerle anlattı: "Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte web tabanlı PSLifestyle programı üzerinden yaşam tarzımızın karbon ayak izini ölçüyoruz. Gıda, ulaşım ve yaşam biçimiyle ilgili yaklaşık 40 soruya verilen yanıtlar üzerinden bir puanlama çıkıyor. Bunu Türkiye ve dünya ortalamalarıyla karşılaştırıyoruz. Aynı zamanda testi yapan kişiye karbon ayak izini azaltabilmesi için pratik öneriler sunuyoruz".

Uysal, Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 bin 500 karbondioksit eşdeğeri (CO2e) olduğunu, 2030 için hedeflenen değerin ise 2 bin 500 CO2e olduğunu belirtti. Fuarda ölçülen puanların çoğunlukla 5 bin ile 6 bin CO2e arasında çıktığını vurguladı ve hedefin altında kalanların daha uyumlu bir yaşam tarzına sahip olduğunu söyledi.

Günlük tercihlerde küçük ama etkili adımlar:

Program katılımcılara ulaşım, alışveriş, beslenme ve atık yönetimi gibi başlıklarda pratik öneriler sunuyor. Öne çıkan öneriler arasında otomobil yerine toplu taşıma veya bisikleti tercih etmek, gereksiz tüketimi azaltmak, gıda israfını engellemek ve organik atıkları kompostla değerlendirerek toprağa kazandırmak bulunuyor. Uysal, serpme kahvaltı örneğini vererek massa çıkan gereksiz ürünlerin atığa dönüşebildiğini ve böyle küçük değişikliklerin bile önemli fark yaratabileceğini söyledi.

Stantta ölçüm yaptıran ziyaretçiler de testin ardından hem sonuçları değerlendirdi hem de kendi alışkanlıklarını gözden geçirdiklerini belirtti. Raşit Özer sonucun Türkiye ortalamasının altında ancak hedefin üzerinde çıktığını belirterek, "Karbon ayak izimi daha da düşürmeye çalışırım. Hem kirletip hem şikâyet etme alışkanlığımız var ne yazık ki. Geri dönüşüme dikkat ediyorum. Evde kullandığım malzemeleri ayırıyorum. Organik besleniyorum. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum ama yine de puanım yüksekmiş. Daha yol almam gereken şeyler var" dedi.

Deniz Pasinli ise karbon ayak izi hakkında daha önce az bilgi sahibi olduğunu ve test sonrası uçakla yapılan seyahatlerin etkisini öğrenince puanının kötü çıktığını belirterek, "Puanım kötü çıktı. Uçakla yapılan seyahatlerin de etkili olduğunu öğrendik. Şimdi daha bilinçli yaşamaya çalışacağız. Bilinçlenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Okul öncesi öğretmeni Canan Özgün ailede ve sınıfta geri dönüşüme özen gösterdiklerini belirterek, "Geri dönüşüme evde aile olarak önem veriyoruz. Çocuklar plastik ve cam gibi malzemeleri çöpe atmamıza izin vermiyor. Sınıfta da geri dönüşüme destek oluyoruz. Kâğıtlarımızı, plastiklerimizi ayırıyoruz. Burada da o yüzden puanımız düşük çıktı. Yiyeceklerimizi hayvanlarla paylaşıyoruz. Müstakil evde oturuyoruz. Bunun da çok faydası var" dedi. Hülya Gacar ise mahallesinde kendi imkânlarıyla karbon ayak izini azaltmaya çalıştığını belirterek, "Yaşadığım mahallenin karbon ayak izini nasıl azaltabilirim diye kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkesin aynı bilinçte olup gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Sürdürülebilir ürünler ve uygulama örnekleri:

Stantta sürdürülebilirlik sadece anlatılmadı, aynı zamanda uygulama örnekleri de sergilendi. Önceki yıllarda kullanılan reklam brandaları değerlendirilerek cüzdan ve kalemlik gibi ürünlere dönüştürüldü. Bu geri dönüştürülmüş ürünler, karbon ayak izi ölçümüne katılan ve düşük puan alan ziyaretçilere hediye edildi; böylece hem bilgilendirme hem de somut teşvik sağlanmış oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarda yürüttüğü çalışma, bireysel alışkanlıkların tespiti ve hedef odaklı önerilerle kentin ve bireylerin 2030 hedeflerine doğru ilerlemesine katkı sunmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler test aracılığıyla kendi alışkanlıklarını görüp küçük değişikliklerin bile önemli etkiler yaratabileceğini deneyimleyebiliyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 95. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURUYOR.