Gaziantep'te eğitim yılının ilk gününde toplu ulaşım ücretsiz olacak

uygulamanın kapsamı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarını ücretsiz hizmete sunacak. Uygulama kapsamında belediyeye ait otobüs, tramvay ve GAZİRAY araçlarında binişler, Gaziantep Kart ile yapılacak işlemlerde ücret alınmayacak. Açıklamada uygulamadan tüm vatandaşların yararlanabileceği belirtildi.

hedef ve beklenti:

Belediyenin kararı, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde özel araç kullanımını azaltmayı ve kent içi trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor. Bu sayede öğrenciler ve veliler, eğitim yılının ilk gününde okullarına ulaşımda daha az zorluk yaşanması amaçlanıyor. Belediyenin açıklamasında, ücretsiz taşımayla kent merkezindeki yoğunluğun düşürülmesi ve toplu taşımanın teşvik edilmesi beklentisi vurgulandı.

Vatandaşların uygulamadan faydalanmak için Gaziantep Kart bulundurmaları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri yeterli olacak; ayrıca belediye, gün boyunca yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım planlaması yapıldığını belirtti.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI’NIN BAŞLAYACAĞI 14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI ÜCRETSİZ HİZMETE SUNACAK.