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Ankara'da şafak vakti operasyonla kurşunlama şüphelisi yakalandı

Ankara Asayiş Şube ekipleri, sabah operasyonunda 4 ayrı kurşunlama ve silahlı tehdit olayında adı geçen Ç.C.İ.'yi saklandığı ikamette yakaladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara'da şafak vakti operasyonla kurşunlama şüphelisi yakalandı

Ankara'da sabah operasyonu

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde meydana gelen dört ayrı kurşunlama ve nitelikli tehdit olayına karıştığı belirtilen Ç.C.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

operasyonun detayları:

Yürütülen teknik ve saha araştırmaları sonucu şüphelinin adresi tespit edildi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi ve şüpheli saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı adreste bir aranan şahıs daha tespit edildi; olay yerinde yapılan incelemede bu kişinin hakkında cezası kesinleşmiş olduğu bildirildi.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Operasyon sırasında yakalanan diğer kişinin, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.V. olduğu belirtildi. Her iki şüpheli de işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturmanın devam ettiği, ekiplerin olayların tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Ankara’da şafak operasyonu: Kurşunlama ve tehdit şüphelisi yakalandı

Ankara’da şafak operasyonu: Kurşunlama ve tehdit şüphelisi yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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