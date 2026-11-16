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Gömeç'in küllerinden 216 bin fıstıkçamı yeşerecek

Geçen yaz çıkan yangında zarar gören Gömeç'te 762 hektarda başlanan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 216 bin fıstıkçamı dikilecek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Gömeç'in küllerinden 216 bin fıstıkçamı yeşerecek

Gömeç'te başlatılan ağaçlandırma çalışmaları

Gömeç ilçesinde, geçen yaz meydana gelen yangının ardından zarar gören sahalarda ağaçlandırma çalışmaları yeniden başladı. Yapılan alan düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından bölgeye fidan dikimi uygulamaları hayata geçirildi.

yangının büyüklüğü ve alan düzenlemesi:

Geçtiğimiz yıl çıkan yangında bin 614 hektar orman alanı zarar gördü. Yanan alanlarda yapılan düzenlemenin ardından ağaçlandırma planları hazırlandı ve 762 hektarlık alanda dikim çalışmalarına başlanması kararlaştırıldı.

dikim çalışmaları ve takvim:

Saha uygulamaları çerçevesinde dikime 11 Kasım tarihinde başlandı. Planlanan türler arasında yöreye uygun olan 216 bin adet fıstıkçamı bulunuyor. Çalışmaların 2027 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

beklentiler ve yerel etki:

Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz çalışmalara ilişkin, "Yangında zarar gören alanlarda dikim çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sırasında 762 hektarlık alanda 216 bin adet fıstıkçamı dikilecek. Dikilen fıstıkçamlarının yöre ekonomisine katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi. Dikim kararının yöredeki köylü vatandaşlar arasında memnuniyet yarattığı bildirildi.

FISTIKÇAMI DİKİMİ YAPILDI

FISTIKÇAMI DİKİMİ YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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