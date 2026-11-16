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Gaziantep'in akıllı ulaşım dönüşümü COP31'de sürdürülebilirlik örneği oldu

Gaziantep Büyükşehir'in GAUS akıllı ulaşım paketi, COP31'de 20 yapay zekalı kavşak, 25 elektrikli otobüs, 12 şarj istasyonu ve emisyon kazanımlarını paylaştı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep'in akıllı ulaşım dönüşümü COP31'de sürdürülebilirlik örneği oldu

Gaziantep'in COP31'deki sunumu:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım yatırımlarını ve altyapı çalışmalarını Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi Yeşil Bölge'de katılımcılarla paylaştı. Sunumda Gaziantep Akıllı Ulaşım Sistemleri (GAUS) projesinin hedefleri, uygulama adımları ve elde edilen çevresel faydalar aktarıldı.

Proje kapsamı ve uygulanan teknolojiler:

Projenin tanıtımını yapan İnşaat Mühendisi Hasan Hüseyin Aysa, sunumda "Şehirlerde Akıllı Ulaşım Sistemleri: Toplu Taşımadan Trafik Yönetimine Net Sıfır Uygulamaları" başlığını kullanarak Gaziantep deneyimini paylaştı. Avrupa Birliği IPA 2 desteğiyle yürütülen proje kapsamında öne çıkan bileşenler şunlar olarak açıklandı: 20 yapay zeka destekli kavşak yönetimi, 25 elektrikli otobüs, 12 şarj istasyonu, 8 değişken mesaj işareti (VMS), akıllı otopark sistemleri, sensör altyapıları ve dijital ulaşım platformları.

Aysa, kent merkezinde park arama sorununa yönelik uygulamayı anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Bu sistemlerin başında bu sistemlerden anlayan, mimariden anlayan arkadaşlar, daha az manuel müdahalelerle daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Bunlardan birisi yapay zeka destekli kavşak modülleri. Hepimiz trafiğin bir paydaşıyız, hepimiz araç kullanıyoruz, toplu taşımaya biniyoruz. Özellikle araç kullanıcılarının gündelik hayatta, büyük şehirlerdeki problemlerinden birisi ise park yeri bulma mücadelesi. Bu noktada Gaziantep kent merkezi ölçeğindeki koridorlarda, yol kenarı park adını verdiğimiz alanlarda yine yapay zeka destekli kameraları konumlandırdık."

Saha verileri, etkiler ve 2035 stratejisi:

GAUS kapsamında geliştirilen merkezi arayüz ile saha donanımları, personel görev listeleri, araç takibi ve durak bazlı yolcu sayıları gibi birçok parametrenin tek noktadan yönetilmesi sağlanıyor. Proje ekibi, sahadaki sistemlerin ilk etapta doğru çalışıp çalışmadığını değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

25-31 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen saha ölçümlerinde 23 kavşakta yapılan değerlendirmeler sonucu ortalama bekleme süresinde %13,7 iyileşme, 6.689 litre yakıt tasarrufu ve 11,15 ton CO2 emisyon azalımı kaydedildi. Ayrıca proje kapsamında hazırlanan 2035 Eylem Planı ile toplu taşıma, yaya ve bisiklet ulaşımı, otopark yönetimi ve yol güvenliği konularında 47 eylem belirlendi. GAUS ile ulaşım verilerinin tek merkezden yönetilmesi ve çevresel etkilerin ölçülerek sürdürülebilir ulaşım politikalarına temel oluşturulması amaçlanıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AKILLI ULAŞIM YATIRIMLARI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI, ANTALYA’DA...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AKILLI ULAŞIM YATIRIMLARI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI, ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN COP31 İKLİM ZİRVESİ’NDE YEŞİL BÖLGE’DE YAPILAN SUNUMLA KATILIMCILARLA BULUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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