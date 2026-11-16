Koçarlı’da Ata Tohumlarıyla yerel üretime can veren kışlık fideler dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Koçarlı ilçesinde, belediyeye ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilen kışlık fideler halka ücretsiz olarak verildi. Dağıtımda ön plana çıkan ürünler arasında marul, lahana, karnabahar ve brokoli bulunuyor.

üretim ve dağıtım süreci:

Proje, Özlem Çerçioğlu öncülüğünde Ata Tohumlarının korunması ve üretiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yürütülüyor. Belediyeye ait fidanlıklarda yerel tohumlardan yetiştirilen fideler, ilçe merkezlerinde ve mahallelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Bu yaklaşım, tohum çeşitliliğinin korunmasını hedeflerken yerel tarım bilgisinin yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

vatandaşa ve yerel üretime etkisi:

Fideleri alan vatandaşlar, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerle hem kendi tüketimlerini karşılıyor hem de Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına destek oluyor. Belediye yetkilileri ve katılımcılar, taze, doğal ve sağlıklı ürünlere ulaşmanın yanı sıra kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlar, proje için Başkan Çerçioğlu ile ekibe teşekkür etti ve benzer uygulamaların sürdürülmesini talep etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARININ GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA KOÇARLI’DA MARUL, LAHANA, KARNABAHAR VE BROKOLİ FİDELERİ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITILDI.