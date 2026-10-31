Ankara'da tartışma konuşmaya dönüştü: baba kızını ve partnerini öldürdü

olayın ayrıntıları:

Olay, dün akşam Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'nde bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddialara göre mahalle muhtarı B.K., yaklaşık bir ay önce evden ayrılan 19 yaşındaki kızı Elif K.'nin evli olan 53 yaşındaki Ercan O. ile birlikte yaşadığını öğrendi. Kızının yaşadığı eve giden B.K. ile Ercan O. arasında tartışma çıktı; tartışmanın alevlenmesi sonucu baba tabancasıyla iki kişiye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Ercan O. ile Elif K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki çalışmalardan sonra otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Saldırgan B.K. polis ekiplerine teslim oldu ve gözaltına alındı.

saldırganın savunması:

Gözaltına alınan B.K. ilk ifadesinde amacının kızıyla konuşmak olduğunu, olay yerine bu nedenle gittiğini; ancak Ercan O.'nun kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirip ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

aile bağları ve durum:

Haberde yer alan bilgilere göre ilişkiyi öğrenen eşinin kocasını terk ettiği belirtildi. Buna ilişkin metinde 'Oruç'un kendisiyle birlikte aynı dükkanda kuaförlük yaptığı eşi'nin söz konusu ilişkiyi öğrendikten sonra Ercan O.'yu terk ettiği ve evini ayırdığı ifade edildi. Vefat eden Elif K.'nin bir markette çalıştığı kaydedildi. Elif K.'nın hamile olup olmadığı ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

tanık ifadeleri:

Olay yerindeki esnaflardan Kaan Taştan, silah sesleri duyduğunu ve dışarı çıktığında saldırganla karşılaştığını, elinde silah olduğunu aktardı. Taştan, saldırganın kendisine 'Sakın karışma namus cinayeti. Ben namusumu temizledim. Şimdi de teslim olmaya gidiyorum' dediğini bildirdi. Olay yerine geldiğinde bir erkek ve bir kadın kanlar içinde yatıyordu; ilk anda kadının biraz hareket ettiğini, ardından hayatını kaybettiğini söyledi.

Komşulardan Ebubekir Aydın da birkaç el silah sesi duyduğunu, iki kişinin yerde yan yana olduğunu ve vurulan erkeğin ensesinden vurulduğunu belirtti. Aydın, ortamın kalabalık olduğunu ve yerde çok fazla kan olduğunu ifade etti.

Savcılık ve emniyet ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Otopsi raporu ve resmi incelemeler, olayın ayrıntılarını ve Elif K.'nın hamile olup olmadığı konusundaki belirsizliği giderecek.

ANKARA ADLİ TIP KURUMU