Ankara'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 95 şüpheli yakalandı

Ankara'da narkotik ekiplerinin operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde temini ve ticaretine yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada toplam 95 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 32 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

operasyonun kapsamı ve süreç:

Operasyonlarda, sokak satıcılarına ve temin zincirine yönelik aramalar gerçekleştirildi. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirilen maddeler ve deliller üzerinden şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı hakkında adli soruşturma ve tutuklamalar uygulandı.

ele geçirilen maddeler ve suç delilleri:

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve suç aleti ele geçirildi. Bunlar arasında 16 bin 292 adet sentetik ecza, 5 kilo 689 gram esrar, 2 bin 493 adet ecstasy, 1 kilo 53 gram metamfetamin, 631 gram bonzai, 461 gram kokain, 129 gram A.M. maddesi, 9 gram eroin ve 23 kök kenevir bitkisi yer aldı. Ayrıca aramalarda 6 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 7 tabanca fişeği ve 231 bin 955 lira para bulundu.

Emniyet yetkilileri, operasyonların soruşturma süreciyle paralel olarak sürdüğünü bildirirken, ele geçirilen maddeler ve delillerin davalarda kullanılmak üzere kayıt altına alındığını açıkladı.

ELE GEÇİRİLENLER