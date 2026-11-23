BUTGEM'in amaç ve yaklaşımı:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM), otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüme paralel olarak nitelikli insan kaynağı oluşturmaya odaklanıyor. Merkez, özellikle elektrikli ve hibrit araçların bakım, onarım ve servis süreçlerinde görev yapan usta ve teknisyenlerin mesleki yetkinliklerini güncel bilgi ve uygulamalarla güçlendirmeyi hedefliyor.

Programlarda teorik eğitimler, gerçek araçlar üzerinde yapılan uygulamalarla destekleniyor; böylece katılımcılar hem sistemlerin yapısını hem de sahada uygulanabilir yöntemleri doğrudan deneyimleme fırsatı buluyor.

eğitim içeriği ve uygulamalar:

Eğitim programı kapsamında elektrikli ve hibrit araçların çalışma prensipleri, batarya teknolojileri, yüksek gerilim sistemleri, elektrik motorları ve elektronik kontrol üniteleri gibi temel başlıklar ele alınacak. Katılımcılara güvenli çalışma yöntemleri, ölçüm teknikleri, arıza teşhisi ve bakım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarılacak.

Eğitimin uygulama bölümünde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçek araçlar üzerinde çalışmalar yapılacak. Güncel ekipmanlarla yürütülecek uygulamalar sayesinde katılımcılar yeni nesil araçların teknik yapısını yakından inceleyip bakım ve arıza tespit süreçlerinde pratik deneyim kazanacaklar.

katılımcı profili ve hedefler:

BUTGEM bugüne kadar 500'ü aşkın kişiye elektrikli ve hibrit araç teknolojileri alanında eğitim verdi. Yeni programın öncelikli hedef kitlesi arasında yetkili ve özel servis çalışanları, bakım-onarım teknisyenleri, ustalar ve işletmelerin teknik personeli yer alıyor; ayrıca sektör çalışanlarının yanı sıra meslek öğretmenleri ve öğrenciler de destekleniyor.

Eğitimin temel hedefi, çalışanların özellikle yüksek gerilim sistemlerinde güvenli çalışma ve arıza teşhisi konularındaki yetkinliklerini artırmak ve işletmelerin elektrikli ile hibrit araçlara yönelik hizmet kapasitesini güçlendirmek. Programı tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek.

başvuru ve tarihler:

BUTGEM tarafından düzenlenecek Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri Eğitim Programı 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Programa başvurular 4 Aralık tarihinde sona erecek ve katılım için başvurular BUTGEM üzerinden yapılabilecek.

Bu program, Bursa’da otomotiv sektörünün dönüşümüne yanıt verebilecek teknik personel yetiştirmek üzere tasarlanmış uygulamalı bir eğitim fırsatı sunuyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) EĞİTİM VAKFI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BURSA TASARIM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ (BUTGEM), OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DEĞİŞEN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARINI SÜRDÜRÜYOR. ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ TEKNOLOJİLERİNE ODAKLANAN PROGRAMLARLA, ÖZELLİKLE BAKIM, ONARIM VE SERVİS HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN USTA VE TEKNİSYENLERİN YENİ NESİL ARAÇ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN MESLEKİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.