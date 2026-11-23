Yusufeli barajı anma paylaşımları

DSİ Genel Müdürlüğü, Artvin’deki Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin hizmete alınmasının dördüncü yılı nedeniyle iki ayrı video yayımladı. Yapılan paylaşımlar, tesisin inşa sürecini belgeleyen görüntüler ve barajın görsel etkisini öne çıkaran kliplerle kamuoyunda hatırlatıldı.

belgesel anlatım: büyük emeğin hikâyesi

İlk video, "Büyük Emeğin Hikâyesi" başlığıyla sunuldu. Belgesel niteliğindeki çalışmada dağlık arazide yürütülen inşaat faaliyetleri, zorlu iklim ve ulaşım koşulları ile projenin planlama ve uygulama safhaları yer aldı. Sunulan görüntüler, barajın ortaya çıkarılmasındaki teknik zorlukları ve ekiplerin emeklerini gözler önüne serdi.

görsel tanıtım: sanat ve doğanın birleşimi

Yıl dönümüne özel olarak yayımlanan diğer videoda ise barajdan geniş açı görüntüler kullanıldı; arka planda Bora Duran’ın "Sana Doğru" adlı şarkısı yer aldı. Paylaşımda, "Görenleri hayran bırakan heybeti ve eşsiz güzelliğiyle ülkemizin gururu Yusufeli Barajı 4 yaşında" ifadelerine yer verildi ve tesisin görsel etkisi vurgulandı.

Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nın hidroelektrik santrali 558 megavat kurulu güce sahip. Tesisin yıllık ortalama enerji üretimi ise 1,9 milyar kilovatsaat olarak belirtiliyor. Bu teknik veriler, paylaşılan videolarda hem mühendislik başarısını hem de enerji üretim kapasitesinin ülke için önemini göstermeyi amaçlıyor.

Yayımlanan videolar, projenin tamamlanmasının ardından geçen süreyi ve barajın bölgeye kattığı değeri hatırlatarak kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

ARTVİN’DE YUSUFELİ BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ’NİN (HES) HİZMETE ALINIŞININ 4’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİ VİDEO PAYLAŞTI.