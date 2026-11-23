Olayın detayları:

İzmir’in Karaburun ilçesi Eski Mordoğan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda gece saatlerinde silah sesleri duyuldu. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, saldırıya uğrayan baba Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yunus Durnagöl (14)'un silahla öldürülmüş halde bulunduğu tespit edildi.

müdahale ve adli süreç:

Olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmasının ardından cenazeler, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde delil toplama ve emniyet incelemeleri sürüyor.

soruşturma ve operasyon:

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yetkililer, olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı ve gelişmelerin ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

EYÜP DURNAGÖL (43)