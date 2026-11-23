siber suç ekipleri geniş çaplı operasyon düzenledi

Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis ve kumar üzerinden elde edilen suç gelirlerini akladıkları belirlenen bir örgüte yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin işlem hacminin 2,5 milyar lira düzeyinde olduğu tespit edildi ve operasyon Denizli merkezli olmak üzere 11 farklı ilde eş zamanlı yürütüldü.

operasyon ve gözaltılar:

Toplamda 25 şüpheli hakkında yürütülen operasyonda, emniyet güçleri 24 şahsı yakaladı; bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, örgütün faaliyet ağını ve finans hareketlerini çözmeye yönelik teknik ve mali incelemelerle sürdürülecek.

el konulan varlıklar ve tedbirler:

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 830 bin lira nakit ele geçirildi. İncelemede çok sayıda dijital materyalın yanı sıra şüphelilere ait 30 adet taşınmaz, 21 adet araç ve birden fazla şirkete ilişkin tedbir kararları uygulandı. Yetkililer, el konulan bu malvarlıklarının örgütün kara para aklama zincirinin çözülmesinde kilit rol oynayacağını belirtti.

Soruşturma süreci ve adli işlemler devam ederken, kolluk kuvvetleri benzer suçların önlenmesine yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağını açıkladı.

BAHİS VE KUMAR OYNATARAK ELDE ETTİKLERİ SUÇ GELİRLERİNİ AKLAYAN VE İŞLEM HACİMLERİNİN 2,5 MİLYAR TL OLDUĞU BELİRLENEN ÖRGÜTE OPERASYON DÜZENLENDİ. DENİZLİ VE 11 FARKLI İLDE 25 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYON KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA TAŞINMAZA VE ARACA EL KONULDU.