Ara tatil etkinlikleri Narlıca'da renkli görüntülere sahne oldu:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 2026-2027 eğitim öğretim yılının kasım ayı ara tatilinde çocuklara yönelik ücretsiz etkinlikler düzenledi. Etkinlikler, Antakya’nın Narlıca Mahallesi'nde hizmete açılan yeni çok amaçlı salonda gerçekleştirildi.

Program, farklı yaş gruplarından çocukların katılımına açık olarak planlandı ve ailelerden yoğun ilgi gördü. HBB yetkilileri, amaçlarının çocukların ara tatili hem eğlenceli hem de geliştirici faaliyetlerle değerlendirmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Atölyeler ve gösteriler:

Sahne programında HBB Tiyatrosu tarafından sahnelenen Kar Adam adlı çocuk oyunu yer aldı ve küçük izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Oyun, katılımcılara interaktif ve görsel açıdan zengin bir deneyim sundu.

Atölye çalışmalarında baloncu palyaço, yüz boyama, çiçek ekimi, ayraç yapımı, boyama, ritim ve perküsyon atölyeleri ile yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklar hem bireysel el becerilerini geliştirme hem de grup içinde iş birliği yapma fırsatı buldu.

Oyunlar, spor ve bilgilendirme:

Program kapsamında masa tenisi, ok atma, çember çevirme ve dans etkinlikleri gibi sportif ve eğlenceli aktiviteler de düzenlendi; katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinlikler, çocukların güvenliği gözetilerek planlandı ve uygulandı.

Etkinliklerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar için HBB yetkilileri, başvuruların ve ayrıntıların öğrenilebileceği iletişim kanalı olarak Alo 153 Beyaz Masa hattını işaret etti.

HBB’NİN ARA TATİL ETKİNLİĞİNDE ÇOCUKLAR TİYATRO VE ÇEŞİTLİ ATÖLYELERE KATILDI.