İskenderun'da ev yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi ve olası can kaybı veya zararların önlenmesi için soğutma ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirdi ve çevrede gerekli emniyet tedbirlerini uyguladı.

Yangının nedeni ve süreç:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı; konuya ilişkin değerlendirmeler sürüyor. Olay yerinde çalışmaların devam ettiği, güvenliğin sağlandığı bildirildi.

İSKENDERUN’DA ÇIKAN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINDI.