Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan organik üretim 81 ile ulaşıyor

yazlık bahçeden sofraya:

Zeynep ve Nurullah Güven çifti, Ankara'da yaşarken her yıl nisan ayında memleketleri Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek Mahallesi'ndeki yazlık bahçelerine geliyor. Eşi Nurullah Güven'in emekli olmasının ardından hobi olarak başladıkları işi büyüten çift, bahçelerinde tamamen organik yöntemlerle sebze ve meyve yetiştiriyor.

Hasat edilen ürünler evde işlenerek reçel, salça ve kurutmalık haline getiriliyor. Çiftin geçen yıl ürettiği, coğrafi tescilli Çermik biberi reçeli ile birlikte süt reçeli, kabak reçeli, vişne reçeli, domates ve biber salçaları ile çeşitli kurutmalıklar üretimi arasında yer alıyor. Ürünler ilk etapta çevrelerindeki eş, dost ve akrabalara sunuluyor; talep artışı bu üretimi düzenli bir gelire dönüştürmüş durumda.

dağıtım ve gelecek hedefleri:

Hazırlanan paketler, kargo aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor; çift ürünlerini 81 ile ulaştırdığını söylüyor. Üretim sezonunu kasım ayına kadar sürdürmeyi planlayan Güven çifti, bahçelerindeki sebze ve meyveleri değerlendirerek insanların ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Güven çiftinin ileriye dönük hedefleri arasında ise yurt dışına açılmak yer alıyor. Amaçlarının memleketlerinin yöresel lezzetlerini ve tatlarını daha geniş bir kitleye tanıtmak olduğu belirtiliyor.

ZEYNEP GÜVEN