Çukurova'da saklanan Bayğaralar üyesi ortak MİT ve polis operasyonuyla yakalandı

Adana'da ortak operasyonla yakalama

Adana Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, 'Bayğaralar' suç örgütü dosyası kapsamında aranan şüpheli H.Ö.'nün yakalanması için birlikte çalışma yürüttü.

Operasyon ve teknik takip:

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile MİT ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda, şüphelinin merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edildi. Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda H.Ö. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olay, polis ile MİT arasındaki koordinasyonun aranan şahısların yakalanmasındaki rolünü bir kez daha gösterdi.

Gözaltı ve tutuklama işlemlerine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda, soruşturmanın sürdüğü ve başka ayrıntıların soruşturma süreçleri nedeniyle paylaşılmadığı belirtildi.

ADANA'DA ‘BAYĞARALAR' SUÇ ÖRGÜTÜ DOSYASINCA ARANAN BİR ŞÜPHELİ POLİS VE MİLLİ İSTİHBARA TEŞKİLATI'NIN (MİT) ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDI. ŞÜPHELİ ÇIKARTILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.