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Taşkının izleri Tatarlar'da yerinde incelendi

Aydın'ın Tatarlar bölgesinde Şubat'taki Büyük Menderes taşkınının ardından il ve ilçe tarım ekipleri, 8 ay sonra sahada inceleme yaparak durumu değerlendirdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Taşkının izleri Tatarlar'da yerinde incelendi

saha incelemesi yapıldı:

Geçtiğimiz 2026 Şubat ayında Büyük Menderes Nehrinin taşması sonucu çok sayıda tarım arazisinin sular altında kaldığı Aydın'ın Tatarlar bölgesinde, taşkından 8 ay sonra il ve ilçe tarım ekipleri tarafından yeniden saha incelemesi gerçekleştirildi. Ekipler, bölgedeki güncel durumu yerinde görerek yürütülen çalışmaları ve ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

heyet ve katılımcılar:

İncelemeye, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz başkanlık etti. Heyette ayrıca Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal yer aldı. Çalışma, Söke, Koçarlı ve Germencik ilçelerinin ortak kullanım alanında bulunan Tatarlar bölgesinde yapıldı.

yürütülen çalışmalar ve değerlendirme:

Heyet, sahada yürütülen müdahale ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı; toprak ve drenaj düzenlemeleriyle ilgili mevcut uygulamaların izlenmesine yönelik notlar tuttu. Yapılan yerinde tespitler, zemin ve arazi kullanımındaki değişimlerin kayıt altına alınmasını sağladı. İnceleme sonrası yetkililer, bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve takip edilecek adımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ekiplerinin bu tür tekrarlayan saha ziyaretleri, afet sonrası iyileştirme süreçlerinin izlenmesi ve tarımsal üretimin yeniden canlandırılması açısından önem taşıyor. Tatarlar bölgesindeki çalışmalara ilişkin ayrıntılı raporların izleyen süreçte yetkili kurumlar tarafından paylaşılması bekleniyor.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN&#039;DA ŞUBAT AYINDA BÜYÜK MENDERES NEHRİ’NİN TAŞMASI SONUCU ÇOK SAYIDA TARIM...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'DA ŞUBAT AYINDA BÜYÜK MENDERES NEHRİ’NİN TAŞMASI SONUCU ÇOK SAYIDA TARIM ARAZİSİNİN SULAR ALTINDA KALDIĞI TATARLAR BÖLGESİ’NDE, TAŞKINDAN 8 AY SONRA İL VE İLÇE TARIM EKİPLERİ TARAFINDAN İNCELEME YAPILARAK BÖLGEDEKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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