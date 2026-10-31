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Akdağ Gürcü yaylası'nın gizli gölü doğa tutkunlarını çağırıyor

Akdağ Gürcü Yaylası'ndaki gizemli göl, bin 500 rakımda yılkı atları ve yaban hayatının su ihtiyacını karşıladığı, görülmesi gereken saklı bir alan.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdağ Gürcü yaylası'nın gizli gölü doğa tutkunlarını çağırıyor

Akdağ Gürcü yaylası'nda saklı bir göl

Samsun'un Ladik ilçesinde, yaklaşık bin 500 rakımda yer alan Akdağ Gürcü Yaylası'ndaki gizemli göl, bölgenin en dikkat çeken doğal unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Yayla ve çevresi, hem görsel zenginliği hem de barındırdığı yaban hayatıyla ziyaretçilere farklı bir doğa deneyimi sunuyor.

Dronla çekilen görüntülerde Ladik Gölü ile Gürcü Yaylası Gölü'nün aynı açıdan birlikte görünmesi, bölgenin saklı güzelliğini ve coğrafi çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Göl, özellikle susuz kaldığında yaban hayvanlarının ve atların su ihtiyacını karşıladığı doğal bir kaynak olarak önem taşıyor.

yaban hayatı ve yılkı atları:

Yaylada özgürce dolaşan yılkı atları görenleri etkiliyor; bölgedeki diğer yaban hayvanları, kurtlar ve çeşitli kuş türleri de gölü bir dinlenme ve su alma alanı olarak kullanıyor. Göl, yerel ekosistemin sürdürülebilirliği açısından da dikkat çekiyor çünkü hayvanlar burada yavrularını sulayıp koruyor.

yerel tanıklık ve yayla anıları:

Ladikli eğitimci-yazar Hadi Ergül, çocukluğunun geçtiği Gürcü Yaylası'ndaki gölün bölge için ayrı bir anlam taşıdığını vurguluyor. Ergül, çocukken arkadaşlarıyla gölde taş yüzdürme yarışı yaptıklarını anlatarak, teknolojiyle değişen yaşama bağlı olarak yeni neslin bu tür deneyimlerden uzaklaştığını belirtiyor: "Çocukluğumun yaylasının gölü. Biz bu gölde taş yüzdürürdük, taş yarışı yapardık. Maalesef o güzellikler yerini teknolojiye bıraktığı için yeni nesil çocuklarımızın bu güzelliklerden haberleri bile yok."

Gürcü Yaylası'ndaki göl, bölgeyi ziyaret edenlerin genellikle yayla ve karşı taraftaki kayak merkezini görüp ayrılmasından dolayı hâlâ görece az biliniyor. Ergül, iki gölün birbirine bakan manzarasının ziyaretçilere farklı ve manevi bir atmosfer sunduğunu ifade ediyor. Akdağ Gürcü Yaylası'ndeki bu gizemli göl, doğa tutkunlarını bekliyor.

DRON İLE ÇEKİLEN BÖLGEDE, LADİK GÖLÜ İLE GÜRCÜ YAYLASI GÖLÜ&#039;NÜN AYNI AÇIDAN BİR ARADA...

DRON İLE ÇEKİLEN BÖLGEDE, LADİK GÖLÜ İLE GÜRCÜ YAYLASI GÖLÜ'NÜN AYNI AÇIDAN BİR ARADA GÖRÜNTÜLENMESİ, BÖLGENİN SAKLI GÜZELLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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