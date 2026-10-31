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Bayburt'ta gece gündüz yiyecek arayan tilkiler ve kampüste görülen yılan

Bayburt'ta yerleşim yerlerinde yiyecek arayan tilkiler ile Bayburt Üniversitesi kampüsündeki yılan görüntülendi; uzmanlar yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:50

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta gece gündüz yiyecek arayan tilkiler ve kampüste görülen yılan

Bayburt'ta gece gündüz yiyecek arayan tilkiler ve kampüste görülen yılan

Bayburt'ta son günlerde yiyecek arayan tilkilerin yerleşim alanlarında görülmesi ve üniversite kampüsünde bir öğrencinin cep telefonuyla kaydettiği yılan, kentte dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

yerleşim alanlarında tilki görüntüleri:

Otogar civarı ve Yıldız Evler yakınlarında yaşayanlar, sabahları evlerinin çevresinde gördükleri bir tilkiyi beslediklerini aktardı. Bölge sakini Osman Bulunmaz, bu kez de hayvanın karnını doyurduğunu, tilkinin verdiği yiyecekleri yedikten sonra bir süre dolaşıp uzaklaştığını söyledi.

Arpalı beldesinde ise fırıncı esnafı Harun Alemdar bir tilkinin dikkatini çektiğini belirtti. Alemdar, tilkiye seslenirken "Gel sana sıcak lavaş vereyim. Üstüne biraz da tereyağı süreyim, az da küflü lor atayım, gel ye" diye konuştu; ancak kapının açılmasıyla tilki ürküp kaçtı.

Haberde yer alan bilgilere göre tilkiler genellikle gece ve günün alacakaranlık saatlerinde hareket ediyor; keskin koku alma ve işitme duyuları sayesinde farklı besin kaynaklarını (küçük kemirgenler, kuşlar, böcekler, meyveler ve erişebildikleri diğer gıdalar) kolaylıkla bulabiliyor. İnsanlardan uzak duran ve ürkek davranan tilkiler, yiyecek bulmakta zorlandıklarında yerleşim yerlerinin kenarlarına kadar yaklaşabiliyor.

bayburt üniversitesi kampüsünde yılan görüntüsü:

Bayburt Üniversitesi kampüsünde bir öğrenci, yol kenarında kıvrılarak ilerleyen bir yılanı uzaktan cep telefonuyla kayda aldı. Öğrencinin çok yaklaşmayıp görüntülemesiyle yılan da yol kenarından süzülerek bölgeden uzaklaştı. Olayda herhangi bir müdahale veya temas bildirilmedi.

uzman uyarısı:

Uzmanlar, yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında hayvanlara yaklaşılmaması, dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu tür durumlarda yerel yetkili kurumlara bilgi verilmesi öneriliyor.

BAYBURT&#039;TA YERLEŞİM ALANLARINDA TİLKİ VE YILAN GÖRÜLDÜ

BAYBURT'TA YERLEŞİM ALANLARINDA TİLKİ VE YILAN GÖRÜLDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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