Toroslardan gelen seller Akdeniz kıyılarını kahverengiye boyadı

Meteoroloji uyarısının ardından Mersin'de üç gün süreyle etkili olan şiddetli yağışlar, kent genelinde sel ve su taşkınlarına yol açtı. Toroslar'dan inen taşkın suları, derelerin debisini yükseltti; kıyıya dökülen çamurlu akıntılar Akdeniz'in sahil şeritlerini kahverengi bir örtüyle kapladı.

yerleşim ve tarım alanlarında taşkın hasarı:

İl merkezinden ilçelere kadar yayılan sağanak, birçok yerde evleri su basmasına, cadde ve sokakların kapanmasına sebep oldu. Tarım arazileri suyla kaplanırken, iç kesimlerden gelen sel suları derelere aktı ve bu dereler vasıtasıyla denize taşındı. Özellikle Mezitli ile Erdemli arasındaki tatil sitesinin bulunduğu kıyı şeritlerinde çamurlu sel sularının denize karışması etkili olarak görüntülendi.

Bölgede yağmurun durmasının ardından dağlardan akmaya devam eden sel sularının denize döküldüğü alanlar dron ile kaydedildi; görüntüler kıyı suyunun renginin yer yer tamamen değiştiğini gösteriyor.

balıkçılar ve sahil sakinlerinin gözlemleri:

Bölge sakinleri ve kıyıdan geçimini sağlayan balıkçılar, denizin ani renk değişimini ve avlanma koşullarındaki zorluğu anlattı. Cüneyt Dağ, denizin çamurlu ve bulanık olduğunu, fırtına sırasında dalgaların iki metreye kadar çıktığını ve evinin kıyıda olduğu için fırtınayı izlemek üzere bölgede kaldığını söyledi.

Dağ, yağış ve sel nedeniyle arkadaşlarının Toroslar'da da kötü etkilendiğini belirterek, denizdeki belirsizliği ve av yasağı konusundaki hassasiyeti dile getirdi. Denizden ekmeğini çıkardığını anlatan Dağ, küçük tekneleri koruduklarını, normalde iyi balık çıktığını ancak yağmur sonrası denizin bulanık ve dalgalı olduğunu vurguladı.

Balıkçılar arasında jandarma ve Sahil Güvenlik'e ihbarlar yapıldığını belirten Dağ, av kurallarına uymaya gayret ettiklerini, insanların yüzmediği yerleri tercih ettiklerini ve geçim için denizi bırakmadıklarını ifade etti. Göz ölçüleri 22’lik gibi teknelerle yapılan avcılığın, mevsimsel ve hava koşullarına bağlı olarak sürdüğüne dikkat çekti.

Yetkililerin veya kurumların açıklamaları haberde yer almamakla birlikte, bölgedeki görüntüler ve saha tanıklıkları, kısa vadede deniz suyunun temizlenmesi ve kıyı ekosisteminin normale dönmesinin, yağışların durmasının ardından gelecek günlerde izleneceğini gösteriyor.

Vatandaşlardan gelen görsel ve sözlü kayıtlar, selin hem yerleşimlere hem de sahil ekosistemine etkisini ortaya koyuyor; yetkililerle koordinasyonun ve ilan edilecek uyarıların takibinin önemini koruduğu vurgulanıyor.

MERSİN'DE 3 GÜN ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN SEL VE TAŞKIN SULARI DERELERİN HEM DEBİSİNİ YÜKSELTTİ HEM DE AKDENİZ'DE KIYI ŞERİTLERİNİ KAHVERENGİYE BÜRÜDÜ.