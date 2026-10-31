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Diyarbakırda şehit ve gazi aileleri 'terörsüz Türkiye' sürecini memnuniyetle karşıladı

Çermik'te 2024'te kurulan Terörle Mücadele Vatanseverleri Derneği, 27 şehit ile 18 gazi ailesini ziyaret edip 'terörsüz Türkiye' sürecine destek verdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakırda şehit ve gazi aileleri 'terörsüz Türkiye' sürecini memnuniyetle karşıladı

derneğin ilçe çalışmaları:

Çermik ilçesinde 2024 yılında hizmete başlayan Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çermik Şube Başkanlığı, terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin ardından kalan şehit ve gazi ailelerine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, ilçe genelinde 27 şehit ve 18 gazi ailesini düzenli ziyaret edip taleplerini dinliyor ve çözüm için ilgili kurumlarla iletişim kuruyor.

ailelerin beklentileri ve mesajları:

Dernek Başkanı Enver Çetinkaya, yürütülen görüşmelerde vatandaşların kan dökülmesini istemediğini, ailelerin artık acı çekmemesini ve şehit cenazelerinin gelmemesini talep ettiğini aktardı. Çetinkaya, başlatılan 'terörsüz Türkiye' sürecinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak sürece destek verdiklerini belirtti.

Çetinkaya, süreci başlatan Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini ilettiğini ve şehit ile gazi ailelerinin selamlarını aktardığını ifade etti. Dernek, hem moral desteği hem de gündelik ihtiyaçların çözümüne yönelik aracılık görevini üstleniyor.

süreç ve yerel dayanışma:

Dernek yetkilileri, ziyaretlerde tespit ettikleri sorunları ilgili makamlarla paylaşarak somut çözümler aradıklarını söyledi. Ailelerin acılarının dindirilmesi ve toplumsal barışın güçlendirilmesi için yerel düzeyde yürütülen bu çalışmalar, 'terörsüz Türkiye' hedefinin toplum tarafından karşılık bulduğuna dair mesajlar içeriyor.

DİYARBAKIR&#039;DA, TERÖRLE MÜCADELE VATANSEVERLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÇERMİK ŞUBE...

DİYARBAKIR'DA, TERÖRLE MÜCADELE VATANSEVERLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÇERMİK ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE DESTEK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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