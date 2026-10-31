Şubat ortasını bekleyin: bağ budamasında zamanlama ve uygulama önerileri

Doğru zamanlama verim ve dayanımı belirliyor

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yetiştirme Tekniği Bölümü Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Sacit İnan, bağcılara kış budamasını asmanın tam uyku dönemine girmesinden önce yapmamaları uyarısında bulundu. İnan’a göre en uygun dönem şubat ayı ortaları; çünkü asma yapraklarını tamamen döktükten ve çubuklar kahverengileştikten sonra fotosentez ve besin birikimi sona erer. Bu birikim, asmanın kış soğuklarına, ilkbahar geç donlarına ve gelecek sezondaki hastalıklara karşı direncinde belirleyici rol oynar.

Erken budama yapan asmaların erken uyanarak geç donlardan daha fazla zarar gördüğü, budama kesiklerinden hastalık girişinin uzadığı; uyanmaya çok yakın yapılan budamalarda ise “ağlama” diye adlandırılan su kaybının yaşanabileceği İnan tarafından vurgulandı. Bu sebeple zamanlama, sezon boyunca yapılacak tarımsal faaliyetleri ve gelecek sezon verimini doğrudan etkiler.

Hasat sonrası hazırlık ve toprak işlemleri:

Hasat sonrasında asmanın kök gelişimi devam ettiğinden üreticilerin bu dönemde bazı uygulamaları tamamlaması öneriliyor. İnan, yağış almayan ve geçirgen toprak yapısına sahip bağlarda bir veya iki kez düşük miktarda sulama yapılabileceğini belirtti. Ayrıca sıra aralarında bir boş bir dolu olacak şekilde dip kazan ve subsoiler gibi aletlerle derin sürümün faydalı olacağını söyledi.

Bağlarda yüzde 2-3’lük bordo bulamacı ve kükürt uygulaması yapılabileceği, ölü kolların, külleme belirtileri görülen sürgünlerin ve hastalıklı salkımların kesilip bağ dışına uzaklaştırılması gerektiği ifade edildi. Kav, kangren ve geriye ölüm belirtileri gösteren asmaların işaretlenmesi; Empoasca ve thrips gibi zararlıların yaşam alanlarını ortadan kaldırmak için gerektiğinde kabuk soyma işleminin yapılması tavsiye edildi.

İnan, aynı zamanda traktör ve tarımsal ekipmanların bakım-onarımının, pülverizatörlerin meme değişimlerinin ve basınç kontrollerinin budamadan önce tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Çubuk bırakma ve budama teknikleri:

Budamada asma üzerinde bırakılacak çubuk sayısının verim açısından belirleyici olduğunu söyleyen İnan, araştırmaların en uygun uygulama olarak 6-7 ürün çubuğu bırakılmasını gösterdiğini belirtti. Sofralık üzüm üretiminde her ürün çubuğunda 10-12 göz, kurutmalık üretimde ise 14-15 göz bırakılması gerektiği aktarıldı. Sultani çekirdeksiz çeşidinde dip gözlerin verimsiz olduğuna dikkat çekilerek, göz sayısını azaltıp çubuk sayısını artırmanın doğru bir yaklaşım olmadığı belirtildi.

Fazla çubuk bırakılmasının sürgünlerde sıkışıklığa yol açacağı, havalanma ve güneşlenmeyi azaltacağı; bunun da hastalık şiddetini ve ilaç maliyetlerini artıracağı uyarısı yapıldı. Her asmanın gelişimine göre çubuk sayısının belirlenmesi gerektiği, kalın ve boğum araları geniş çubuklarda sayı artırılabileceği; ince ve zayıf çubuklarda ise azaltılmasının uygun olduğu ifade edildi. Ayrıca mümkünse her ürün çubuğu için 2-3 gözlü yedek çubuk bırakılması ve ürün çubuklarının alt tele ile asmanın iki yanına dengeli bağlanması önerildi.

Budama sonrası bakım ve hijyen önlemleri

Budama sonrası açılan yaraların kapatılmasının önemli olduğu ve bunun için ahşap koruyucu veya aşı macunu kullanılmasının tavsiye edildiği bildirildi. Budamadan sonra bağlara yüzde 4’lük bordo bulamacı uygulanması gerektiği İnan tarafından belirtildi.

Hastalıklı budama artıklarının bağdan uzaklaştırılarak imha edilmesinin, özellikle kav hastalığının budama aletleriyle sağlıklı asmalara bulaşmasını önlemek için kritik olduğuna dikkat çekildi. İnan, hastalıklı asmaların budanırken en sona bırakılmasını veya asmadan asmaya geçerken budama aletlerinin dezenfekte edilmesini önerdi.

Sonuç olarak Manisa için kış budamasının en uygun zamanının şubat ayı ortaları olduğu, ancak bağın büyüklüğü ve işçi temininin de çalışma takviminde göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ MUSTAFA SACİT İNAN, BAĞCILARA KIŞ BUDAMASINI ERKEN YAPMAMALARI UYARISINDA BULUNDU. ASMANIN YAPRAKLARINI TAMAMEN DÖKÜP UYKU DÖNEMİNE GİRMESİNİN ARDINDAN BUDANMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN İNAN, MANİSA İÇİN ŞUBAT AYI ORTALARINI İŞARET ETTİ. İNAN, DOĞRU BUDAMA ZAMANININ GELECEK SEZONUN VERİMİNİ VE ASMALARIN HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİNİ DOĞRUDAN ETKİLEDİĞİNİ SÖYLEDİ.