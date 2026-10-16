Ankara'nın yükseklerinde mevsimin ilk karı hayatı serinletti

Ankara’da mevsimin ilk karı düştü
Ankara’da mevsimin ilk karı, ülke genelindeki yağışlı havanın etkisiyle yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Özellikle Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinin yüksek noktalarında kar yağışı gözlendi.
Etkilenen noktalar:
Gözlemlere göre Işıkdağ mevkii ile Benli yaylası mevsimin ilk karını aldı. Kar yağışı, ilgili bölümlerde yer yer beyaz örtü oluşturdu ve yağış aralıklarla devam ediyor.
Gözlem ve seyrin devamı:
Bölgede kar yağışı yüksek kesimlerle sınırlı kalıyor; yağışların aralıklarla sürmesi bildiriliyor. Yerel halk ve ilgililer gelişmeleri takip ediyor.
Mevsimin ilik karı Ankara'ya yağdı
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