Kemaliye'de istinat duvarı çökünce güzergâh araç trafiğine kapatıldı

Olayın detayları:
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 30 Ekim 2026 tarihinde etkili olan aşırı yağış sonrasında Yağmurdere Sokak'ta istinat duvarında çökme meydana geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, çökmenin Lökhane'den Eğin Konağı'na giden güzergâhta, araç dönüş yerinin yaklaşık 10 metre gerisinde gerçekleştiği bildirildi.
Güvenlik önlemleri ve ulaşım kısıtlaması:
Çökme nedeniyle söz konusu yol, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Kemaliye Belediyesi yetkilileri vatandaşlardan bu güzergâhı kullanmamalarını istedi.
Belediye ekipleri bölgede gerekli çalışmalara başladı; çalışmaların yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması amacıyla sürdüğü kaydedildi.
KEMALİYE’DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!