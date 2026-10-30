Şehitlikte vefa çalışması: Erenler kabirleri yenilendi

Şehitlikte bakım ve yenileme çalışması tamamlandı

Tokat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Erenler Şehitliği'nde bulunan tüm şehit kabirlerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında yıpranmış şehit fotoğrafları yenilendi ve kabirlerin düzenli bakımı için gerekli onarımlar yapıldı.

Belediye başkanının vefası ve açıklaması

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şehitlere sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Yazıcıoğlu, "Bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize olan minnet ve şükran borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onların bizlere bıraktığı en kıymetli emanet olan vatanımıza ve aziz hatıralarına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Zamanlama ve sürdürülebilirlik

Yetkililer, kabirlerin temiz ve bakımlı tutulması için belirli aralıklarla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Cumhuriyet Bayramı öncesi tamamlanan bu bakım, şehitlerin hatıralarını yaşatma amaçlı hizmetlerin süreceğini gösterdi; Yazıcıoğlu tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, ŞEHİTLERİN HATIRALARINA SAHİP ÇIKMANIN ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK OLDUĞUNU BELİRTTİ.