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Muş'un yüksekleri beyaza büründü: mevsimin ilk karı etkili oldu

Muş'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu; 2600 rakımlı Çavuştepe'de gece örtüsü 5 santimetreyi buldu, ekipler yol temizleme çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Muş'un yüksekleri beyaza büründü: mevsimin ilk karı etkili oldu

mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü:

Muş'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, yüksek rakımlı alanlarda kara dönüştü. Özellikle 2600 rakımlı Çavuştepe mevkii gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Gece boyunca etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Bölgedeki beyaz örtü, görünümü değiştirmekle birlikte ulaşım ve günlük yaşam üzerinde de etkiler bıraktı.

ulaşımda alternatif güzergah ve müdahale:

Ulaşımda kullanımı olan bazı rotalarda önlemler alındı. Üçevler grup köy yolu, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak öne çıkarken, yolların açık tutulması için müdahale başlatıldı. Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kar temizleme çalışmalarına başladı.

yerel ekiplerin çalışması ve bölgedeki durum:

Ekiplerin yoğunlaştığı çalışmalarda, grup köy yollarının güvenli hale getirilmesi öncelikli hedef oldu. Yetkililer, bölgede devam eden temizlik ve bakım çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Mevsimin ilk karı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, yetkililer ve ekipler olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı bulunuyor.

MUŞ’UN YÜKSEK KESİMLERİ MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ.

MUŞ’UN YÜKSEK KESİMLERİ MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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