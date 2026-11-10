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Yılbaşı öncesi İstanbul'da kaçak alkol operasyonu: 8 gözaltı, milyonluk ele geçiş

İstanbul polisi operasyonlarda 12.130 litre kaçak alkol, üretim ekipmanı ve piyasa değeri 6,9 milyon TL olan malzeme ele geçirip 8 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yılbaşı öncesi İstanbul'da kaçak alkol operasyonu: 8 gözaltı, milyonluk ele geçiş

İstanbul polisi yılbaşı öncesi kaçak alkol üretimine yönelik operasyon düzenledi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, yaklaşan yılbaşı hazırlıkları öncesinde kaçak ve sahte alkol üretimine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül ile 9 Kasım tarihleri arasında sürdürülen çalışmalar sonucunda üretim ve dağıtıma yönelik önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Operasyon detayları:

Emniyet birimlerinin kent genelinde yürüttüğü operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Operasyonların özellikle yılbaşı öncesi piyasaya sürülmesi muhtemel sahte içkilere karşı alındığı vurgulandı.

Ele geçirilen malzemeler ve piyasa değeri:

Operasyonlarda, üretimde kullanılan hammadde ve ekipmanlarla birlikte 12 bin 130 litre etil/metil alkollü içki sıvısı ile çok sayıda aparat ele geçirildi. Kayıtlara geçen diğer elemanlar arasında 577 adet 5 litre hacminde plastik bidon, 4 IBC tank, 2 karbon filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 24 kilo aktif karbon, 600 kapak, 1,5 litre aroma verici kit ve metrelerce uzunluğunda hortum yer aldı.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 905 bin lira olduğu kaydedildi. Yetkililer, sahte ve kaçak alkolün halk sağlığı açısından taşıdığı riske dikkat çekerek denetimlerin süreceğini bildirdi.

İstanbul’da kaçak alkol operasyonları: 8 gözaltı

İstanbul’da kaçak alkol operasyonları: 8 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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