Erzurum'da ziraat odaları güç birliğiyle çözüm arıyor

toplantı gündemi ve değerlendirmeler:

Erzurum Ziraat Odaları Başkanları, Erzurum Ticaret Borsasında düzenlenen toplantıda tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumunu, üreticilerin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı şekilde değerlendirdi. Toplantıda bitkisel üretim projelerinden lisanslı depoculuğa, tarımsal üretimde OSB modeline, mazot desteğine, hayvan hastanesi ihtiyacına ve karantina süreçlerinin ekonomik etkilerine kadar çok sayıda gündem başlığı ele alındı.

projeler ve lisanslı depoculuk:

Erzurum Ticaret Borsası tarafından hazırlanan Bitkisel Üretim ve Tay Yetiştiriciliği projeleri ile Lisanslı Depoculuk Projesinin güncel durumu toplantıda ayrıntılı olarak değerlendirildi. Söz konusu projelerin üretim kapasitesini artırma, ürün çeşitliliğini geliştirme ve sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlama potansiyeli vurgulandı. Katılımcılar lisanslı depoculuğun üreticinin hasat döneminde düşük fiyata satış yapmasının önüne geçerek ürünlerini güvenli koşullarda muhafaza etme, fiyat istikrarı sağlama, ürün standardizasyonu ve finansmana erişim gibi alanlarda stratejik rol oynayacağını belirtti.

Toplantıda konuşan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, üretimin desteklenmesi ve üreticilerin sorunlarının çözümü konusunda şu değerlendirmeyi paylaştı: "Erzurum, tarım ve hayvancılık alanında ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Bu potansiyelimizi daha etkin kullanabilmek için üreticilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmeli, projelerimizi ortak hedef anlayışıyla hayata geçirmeliyiz. Erzurum Ticaret Borsası olarak üretimin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak üretimin sürdürülebilirliği için proje geliştirmenin yanında, üreticimizin maliyetlerini azaltacak ve yatırım yapmasını kolaylaştıracak destek mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerekiyor. Üreticilerimizin karşılaştığı sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz".

destek talepleri ve öncelikli ihtiyaçlar:

Karantina uygulamalarının üreticiler üzerindeki ekonomik etkileri toplantıda öne çıktı. Hayvan hastalıkları nedeniyle uygulanan karantina süreçlerinin ticari faaliyetleri durma noktasına getirdiği, bunun da yetiştiriciler açısından ciddi ekonomik mağduriyetlere yol açtığı belirtildi. Üreticilerin finansal açıdan desteklenmesi gerektiği vurgulanarak bankalardan en az üç ay süreyle veya karantina süresince zirai kredilerde faiz ertelemesi talep edildi.

Toplantıda geçen yıl deneme ekimleri yapılan brokoli ve karnabahar gibi alternatif, katma değeri yüksek ürünlerin destekleme kapsamına alınması istenerek üretim çeşitliliğinin artırılmasının çiftçilerin gelirini güçlendireceği ifade edildi. Katılımcılar, Erzurum’un iklim ve üretim yapısına uygun alternatif ürünlerin desteklenmesinin ikinci ürün imkânı sunarak ekonomik değeri artıracağını kaydetti.

Gündemde ayrıca tarımsal üretimin organize edilmesi fikri ön plana çıktı. Tarımsal üretimde OSB modeline benzer bir yapılanmanın ve bölgeye özel teşvik sistemlerinin geliştirilmesi önerildi. Bu yaklaşımın üreticilerin modern üretim tekniklerine geçmesini, yatırımlarını artırmasını ve katma değerli üretimi çoğaltmasını sağlayacağı belirtildi.

Hayvan sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi de diğer bir öncelikti. Atatürk Üniversitesi bünyesindeki hayvan hastanesinin kapasitesinin bölge ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye çıkarılması ve daha kapsamlı bir hayvan hastanesi kurulması gerekliliği vurgulandı. Bu yatırımların, yetiştiricilerin ekonomik kayıplarını azaltacağı ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sunacağı ifade edildi.

Üretim maliyetleri kapsamında mazot giderleri özellikle tartışıldı. Katılımcılar, artan girdi maliyetlerinin üretimin devamlılığı üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekerek mevcut desteklerin bölge koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini talep etti. Mazot desteğinin güçlendirilmesinin çiftçi geliriyle birlikte gıda arz güvenliğine de olumlu yansıyacağı belirtildi.

Toplantının ortak çağrısında şu ifadeler yer aldı: "Bizim temel beklentimiz, Erzurum çiftçisinin yalnızca üretime teşvik edilmesi değil, üretimini sürdürebileceği ekonomik koşulların da oluşturulmasıdır. Sanayide uygulanan bölgesel teşvik anlayışının tarım sektörüne da uyarlanması gerektiğine inanıyoruz. Erzurum’un iklimi, rakımı, üretim sezonu ve verimlilik koşulları dikkate alınarak ürün bazlı prim destekleri, ilave mazot destekleri ve üretim altyapısını güçlendirecek yatırımlar hayata geçirilmelidir. Bunun yanında lisanslı depoculuk yatırımlarıyla çiftçimizin ürününü değerinde satabilmesinin önü açılmalıdır. Şehrimizde hem tarım hem de turizmi destekleyecek ve geliştirecek olan " Yüksek Rakım Tay Yetiştiriciliği Merkezi "nin hayata geçirilmesi Erzurum’un sadece üreten değil, ürettiğini koruyan, işleyen, pazarlayan ve tarımsal ticarette ve hatta turizmde bölgesine yön veren bir şehir olmasını istiyoruz."

Toplantıya katılanlar arasında Ziraat Odaları İl Koordinatörü Latif Maskan, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, İspir Ziraat Odası Başkanı Temel Aktaş, Şenkaya ve Oltu Ziraat Odası Başkanı Güntay İlhan, Horasan Ziraat Odası Başkanı Abdurrezzak Aydın, Pasinler Ziraat Odası Başkan Vekili Hamza Korucu, Aşkale Ziraat Odası Başkanı Selçuk Güney, Köprüköy Ziraat Odası Başkanı Murat Kartal, Çat Ziraat Odası Başkanı Yakup Yılmaz ve Aziziye Ziraat Odası temsilcisi Ednan Batıbeyi yer aldı. Katılımcılar, il düzeyinde koordinasyonun ve ilgili kurumlarla iş birliğinin güçlendirilmesinin, gündeme alınan projelerin etkin uygulanması için belirleyici olacağı konusunda hemfikir oldu.

ERZURUM ZİRAAT ODALARI BAŞKANLARI, ERZURUM TİCARET BORSASINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA BİR ARAYA GELEREK TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMUNU, ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.