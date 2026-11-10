Efeler'den 10 kasım mesajı: cumhuriyeti yaşatma kararlılığı vurgulandı

Başkan Yetişkin'in mesajı:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda 10 Kasım’ın anlamını yeniden tanımladı. Yetişkin, 10 Kasım’ın yalnızca yas günü olmadığını; Atatürk’ün fikirlerini, mücadelesini ve Cumhuriyet mirasını anlama ve yaşatma günü olduğunu belirtti.

Atatürk'ü anmanın sorumluluğu:

Yetişkin mesajında, "Bazı insanlar vardır, yaşadıkları döneme iz bırakır. Bazı liderler ise bir milletin geleceğini değiştirir, aradan geçen yıllara rağmen fikirleriyle yol göstermeye devam eder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden büyük bir komutan değil, karanlığın içinden aydınlık bir gelecek inşa eden eşsiz bir devlet adamıdır." sözlerine yer verdi. 10 Kasımın hüzün kadar bilincin, bilimin ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın günü olduğunu vurguladı.

Yetişkin, Atatürk'ü anmanın sadece saygı göstermek olmadığını; akıl ve bilimin rehberliğinden ayrılmamak, Cumhuriyet’in kazanımlarını korumak ve kadınların, çocukların ve gençlerin özgürce yaşayabildiği bir gelecek için çalışmak olduğunu ifade etti.

Efeler'de uygulanan yaklaşım:

Başkan Yetişkin, Efeler Belediyesi olarak attıkları adımların bu sorumluluk bilinciyle şekillendiğini söyledi. "Bizler, Efeler’de attığımız her adımda bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatan, insanı merkeze alan, çağdaş, üretken ve dayanışma içinde bir kent oluşturmak için çalışıyoruz" ifadeleriyle sürdürülen politikaların temel hedefini özetledi.

Mesajın sonunda Yetişkin, 88’inci yıldönümünde Atatürk’e olan minnet ve saygısını dile getirerek, Cumhuriyetin yaşatılmasına dair kararlılığı bir kez daha yinelendi: "Onun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı bir kez daha yineliyorum."

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR ANMA MESAJI YAYIMLADI. BAŞKAN YETİŞKİN, 10 KASIM’IN YALNIZCA BİR YAS GÜNÜ DEĞİL, ATATÜRK’ÜN FİKİRLERİNİ, MÜCADELESİNİ VE GELECEK NESİLLERE EMANET ETTİĞİ CUMHURİYET’İ YENİDEN ANLAMANIN VE ONA DUYULAN BAĞLILIĞI GÜÇLENDİRMENİN GÜNÜ OLDUĞUNU VURGULADI.