Erzincan’da gece soğuğu yaşamı vurdu: araç camları buz tuttu

gece ve sabahın etkileri:

Erzincan’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde park halinde bekleyen birçok aracın cam yüzeylerinde buz tabakası oluştu.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarını kürek, buz kazıyıcı veya bezle temizlemek için zaman harcadı. Bazı sürücüler, camlardaki buzu çözmek için araçlarını çalıştırıp ısıtmayı bekledi.

akarsular ve çevresel etkiler:

Soğuk hava yalnızca araçları değil, kent içindeki dere ve akarsuları da etkiledi. Bazı dere kenarlarında kısmi buzlanma gözlenirken, yer yer su yüzeylerinde ince buz tabakaları oluştu.

meteorolojik değerlendirme ve uyarılar:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Yetkililer, beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, gece saatlerinden itibaren zirai don beklendiği için tarımsal faaliyetlerle uğraşanların gerekli tedbirleri almasını istedi.

ERZİNCAN'DA SOĞUK HAVA ETKİLİ OLDU: ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU