Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 56,3919 +0,14%
Bist 11.756,21 +0,37%
Altın Gram 6.618,30 -0,39%
EUR/USD 1,1232 +0,12%
Brent Petrol 90,15 -2,61%
--°

Erzincan’da gece soğuğu yaşamı vurdu: araç camları buz tuttu

Erzincan'da kar sonrası gece sıcaklığı -2°C'ye kadar geriledi; kentte park halindeki araç camları buzlandı, dere kenarlarında kısmi buzlanma görüldü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan’da gece soğuğu yaşamı vurdu: araç camları buz tuttu

gece ve sabahın etkileri:

Erzincan’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde park halinde bekleyen birçok aracın cam yüzeylerinde buz tabakası oluştu.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarını kürek, buz kazıyıcı veya bezle temizlemek için zaman harcadı. Bazı sürücüler, camlardaki buzu çözmek için araçlarını çalıştırıp ısıtmayı bekledi.

akarsular ve çevresel etkiler:

Soğuk hava yalnızca araçları değil, kent içindeki dere ve akarsuları da etkiledi. Bazı dere kenarlarında kısmi buzlanma gözlenirken, yer yer su yüzeylerinde ince buz tabakaları oluştu.

meteorolojik değerlendirme ve uyarılar:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Yetkililer, beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, gece saatlerinden itibaren zirai don beklendiği için tarımsal faaliyetlerle uğraşanların gerekli tedbirleri almasını istedi.

ERZİNCAN&#039;DA SOĞUK HAVA ETKİLİ OLDU: ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU

ERZİNCAN'DA SOĞUK HAVA ETKİLİ OLDU: ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya, Metropolis MITI ile kentleri iklim eylemine hazırlıyor
images

Melik Mehmed Gazi Medresesi kazılarında hatıra ormanı: yaklaşık bin fidan dikild...
images

Sarıkamış'ta kardan sahne: altı kurt ve bir akbabanın aynı karede buluşması
images

Sonbahar ve kar Alaçam kırsalında kartpostallık manzara oluşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ATO'dan esenboğa'nın hub olması ve serbest bölge talebiyle bakan ziyareti

Özel Ümit Hastaneleri 10 kasımda Atatürk için vefa töreni düzenledi

Turkcell gelir ve abone büyümesiyle üçüncü çeyrekte kârlılığını güçlendirdi

Darıca'da 50 dönümlük spor köyü gençlere çok branşlı imkan sunacak

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor