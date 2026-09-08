Polonya cumhurbaşkanı Nawrocki, MSPO 2026'da Türk stantlarını gezdi

Polonya cumhurbaşkanı Nawrocki'nin MSPO 2026 ziyaretinin ayrıntıları:

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen MSPO 2026 fuarında, Türkiye'den katılan stantları ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN stantları gezildi; SSB Başkanı Haluk Görgün Nawrocki'ye eşlik ederek Türk savunma sanayisi ve iki ülke ilişkilerine ilişkin bilgi verdi.

Fuar katılımcıları ve ziyaretin odağı:

MSPO 2026'da yerli ve uluslararası savunma sanayii kuruluşlarının katılımı dikkat çekerken, Türk firmalarının stantları teknolojik çözümler ve iş birliği potansiyeli bakımından öne çıktı. Ziyaretlerde sektör temsilcileriyle yürütülebilecek iş birlikleri ve projelerin altyapısı hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Görgün'ün değerlendirmesi ve ikili temaslar:

Haluk Görgün, ziyaretle ilgili paylaşımında iki ülke liderlerinin iradesine vurgu yaptı. Görgün'ün ifadesi şöyle: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Karol Nawrocki’nin ortaya koyduğu güçlü irade ve ortak vizyon, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayii ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye taşınmasına önemli bir zemin oluşturuyor".

Görgün ayrıca Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Bartosz Grodecki ile de görüştü. Bu temaslar, siyasi düzeydeki desteğin ve kurumsal iletişimin, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğini pekiştirmede belirleyici olduğuna işaret ediyor.

MSPO FUARI'NDA CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI (SSB) VE ASELSAN STANTLARINI ZİYARET EDEN POLONYA CUMHURBAŞKANI KAROL NAWROCKİ VE SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN