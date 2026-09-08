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Bakan Bayraktar Çorum'da temaslarını sürdürdü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum'da valilik, belediye ve AK Parti teşkilatı ziyaretleriyle esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:48

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakan Bayraktar Çorum'da temaslarını sürdürdü

Bakan Bayraktar Çorum'da temaslarını sürdürdü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum'da bir dizi program kapsamında esnaf, vatandaş ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Ziyaretler, hem partisel temasları hem de yerel projelerin değerlendirilmesini kapsadı.

ziyaret programı ve görüşmeler:

Bakan Bayraktar, programına Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Çorum Teşkilatı ve vatandaşlarla buluşarak başladı. Ardından Çorum Valiliği'ni ziyaret etti ve Vali Ali Çalgan'dan ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri kapsamında ayrıca AK Parti Çorum İl Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

esnaf ziyaretleri ve belediye incelemeleri:

Bayraktar, gün içinde Çorum'da esnafla bir araya gelerek yerel ekonomik ve sosyal dinamikleri dinledi. Esnaf ziyaretleri sırasında Çorum Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceleyerek yerel hizmetlerin durumuna ilişkin değerlendirme yaptı. Daha sonra Çorum Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bayraktar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yürütülen projeler ve belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler boyunca Bakan Bayraktar'a, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya eşlik etti. Görüşmeler, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin sürdürülmesine ve sahadan gelen geri bildirimlerin alınmasına odaklandı.

Çorum ziyaretinde gerçekleşen temaslar, hem partisel programların hem de belediye-bakanlık koordinasyonunun önemini gösterdi; esnaf ve vatandaş buluşmaları ise yerel taleplerin doğrudan iletilmesine olanak sağladı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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