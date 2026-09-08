Polonya cumhurbaşkanı Nawrocki, MSPO 2026'da Türkiye stantlarını gezdi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki MSPO 2026'da Türkiye stantlarını ziyaret etti

Polonya'nın Kielce kentinde süren MSPO 2026 Fuarı'nda Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, fuar alanında Türkiye adına açılan stantları inceledi. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN stantları öne çıktı; Türk savunma sanayisi şirketleri fuarda yer aldı.

ziyaretin detayları:

Ziyarette, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Nawrocki'ye eşlik etti ve Türk savunma sanayisinin kapasiteleri ile iki ülke arasındaki iş birliklerine ilişkin bilgi verdi. Görünüm ve sergilenen çözümler üzerinden yapılan değerlendirmelerde her iki tarafın da teknolojik iş birliklerine ilgi gösterdiği aktarıldı.

iki ülke ilişkilerine vurgu:

Görgün, ziyaretlerle ilgili paylaşımında şu ifadeye yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Karol Nawrocki’nin ortaya koyduğu güçlü irade ve ortak vizyon, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayii ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye taşınmasına önemli bir zemin oluşturuyor". Ayrıca Görgün, Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Bartosz Grodecki ile de görüşme gerçekleştirdi.

MSPO 2026 kapsamında devam eden bu temaslar, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki adımları somutlaştırmaya yönelik önemli temaslar olarak değerlendiriliyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, MSPO 2026'da Türk stantlarını ziyaret etti