İstanbul Esenyurt'ta balkon kazası

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, iddialara göre alkollü olan L.Y., bir apartmanın 4'üncü katındaki balkona çıktıktan sonra dengesini kaybederek park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay, dün gece saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi 1139 Sokak'ta gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansta yapılan kontrollerin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden edinilen bilgiye göre, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Düşme anına ilişkin görüntülerin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda madde veya başka bir dış etkenin olup olmadığına ilişkin değerlendirme, yapılan soruşturma ve kamera kayıtlarının incelenmesiyle netleşecek.

ESENYURT İLÇESİNDE BALKONA ÇIKAN ALKOLLÜ ŞAHIS, 4'ÜNCÜ KATTAN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ.