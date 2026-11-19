Olayın ortaya çıkışı:

Karaman'ın Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde, yalnız yaşayan yürüme engelli İmdat Yılmaz (60) dün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu. Durumdan şüphelenen cami cemaatinden arkadaşları, Yılmaz'a ulaşamayınca kapıyı çaldı; cevap alamayınca içeri girildi ve Yılmaz yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine çağrılan polis ve olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cami arkadaşlarının ifadeleri:

Cami cemaatinden Hasan Hüseyin Kurt (68), Yılmaz'ı son olarak dün akşam yatsı namazı sonrası gördüğünü anlattı. Kurt, birlikte dolaştıklarını ve sohbet ettiklerini söyleyerek, Yılmaz'ın sabah namazına gitmediğini ve evinin ışığının sabaha kadar yandığını fark ettiğini belirtti. Kurt, "Nasılsın komşum, iyi misin?" sorusuna Yılmaz'ın "Elhamdülillah, çok iyiyim" yanıtını verdiğini aktardı.

Cemaat üyeleri Yılmaz'ı çevresinde sevilen, camiye düzenli olarak gelen ve zaman zaman müezzinlik yapan biri olarak tanımladı. Küçük yaşta geçirdiği hastalık sonucu engelli kalan Yılmaz'ın çift baston veya engelli aracıyla dolaştığı, buna rağmen ibadetlerini aksatmadığı ifade edildi.

Olası ölüm nedenleri ve tahkikat:

İlk incelemelerde, Yılmaz'ın ölümünde iki ihtimal üzerinde duruluyor: sobadan sızan karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenme veya kalp krizi. Cumhuriyet savcısının yönlendirmesiyle yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otopsi sonuçları, kesin ölüm nedenini ortaya koyacak.

Yetkililer, ev içindeki ısıtma cihazlarının ve bacaların durumunu da araştırıyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor; emniyet ekipleri ve sağlık görevlileri bulguları birbirleriyle eşleştirerek nihai raporu hazırlayacak.

Yaşamı ve toplumdaki yeri:

Yılmaz'ın yaşamına dair bilgilere göre, 6 yıl önce hayırseverlerin desteğiyle kutsal topraklara giderek umre ziyaretini gerçekleştirmişti. O dönem İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kendisine destek olan cami cemaatine teşekkür etmiş ve bu ziyaretin kendisi için büyük bir sevinç olduğunu belirtmişti.

Cami mensupları, Yılmaz'ın toplum içinde yalnız yaşamına rağmen sosyal ilişkilerini sürdürdüğünü, cami faaliyetlerine katıldığını ve cemaat tarafından desteklendiğini vurguladı. Olay, mahallede derin üzüntüye neden oldu.

Tahkikatın tamamlanmasının ardından otopsi sonuçlarıyla birlikte olayın kesin nedeninin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

KARAMAN’DA 60 YAŞINDAKİ ENGELLİ İMDAT YILMAZ, YALNIZ YAŞANDIĞI MÜSTAKİL EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.