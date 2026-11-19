Birecik'te çekici bölümünde sıkışan sürücü çıkarıldı

Gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu Birecik ilçesi Arat Dağı mevkiinde meydana gelen kazada, Mehmet D.'nin kullandığı 47 PB 501 plakalı tır, önünde ilerleyen Kasım O.'nun kullandığı 34 CEU 160 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı.

Kaza ve yaralanma:

Çarpmanın etkisiyle Mehmet D. tırın çekici bölümünde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; sürücünün durumu bildirilene göre ağır.

Kurtarma çalışması ve tedavi:

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkarmak için uzun süre çalışma yürüttü. Çalışmaların ardından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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