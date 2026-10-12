Anne sevgisi 90 yaşındaki kadını pul biber üretiminin görünmeyen gücü yaptı

Karacabey'de anne ve oğulun pul biber mesaisi:

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki çiftçi Mehmet Ali İnan, sebze üretiminde yaşadığı zarar ve pazar kaybının ardından ata tohumu acı bibere yöneldi. Mart ayında ata tohumlarından yaklaşık 35 bin fideyi 5 dönümlük alana dikerek üretime başlayan İnan, hasat sonrası biberleri tarlada ve serada kurutarak pul bibere dönüştürüyor.

Yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle dışarıdan işçi çalıştıramayan aile, üretimin tüm aşamalarını kendileri yürütüyor. Kökünden sökülen biberler kurutma sürecinin ardından öğütülmeden önce saplarından ayrılıyor; bu aşama ürün kalitesi için kritik bir öneme sahip.

üretim süreci ve günlük mesai:

Hasat sonrası biberler önce tarlada, ardından serada kurumaya bırakılıyor. Kuruyan biberlerin öğütülmeden önceki sap temizleme işlemi titiz ve zaman alıcı; işlem elle yapılıyor ve pul bibere hazırlık için büyük miktarda emek gerektiriyor. İşçilik masraflarını karşılayamayan İnan ailesi, ürünü elden geçirip paketleyerek pazara sunuyor.

fedakar anne ve evlat sevgisi:

İşin en ağır kısmını ise 90 yaşındaki Şükriye İnan üstleniyor. Eşini kaybettikten sonra oğluyla birlikte yaşamını sürdüren Şükriye hanım, sabah saat 09.00'da başlayıp akşam 20.00'ye kadar çuval çuval biberin saplarını ayıklıyor. Ayıklama sırasında ortaya çıkan tozun gözlerini, boğazını ve ciğerini yakmasına rağmen işi bırakmıyor; aile bütçesinin korunmasında önemli bir rol oynuyor.

Şükriye İnan süreci şu sözlerle anlattı: "Oğluma ve torunlarıma yardım etmek için sabah saat 09.00’da oturuyorum, akşam 20.00’ye kadar biber ayıklıyorum. Beraber oturup beraber yiyip içiyoruz, birbirimizden başka kimsemiz yok. Şimdi çalışacağız kışın parasını yiyeceğiz, tek gelir kaynağımız pul biber. Son 4 yıldır biber hasat dönemi geldiğinde tek işim ve tek mesaim bu oluyor. Her gün çuval çuval acı biberi temizliyorum. Çalışırken beni en çok zorlayan şey biberin acısı oluyor; tozu bile gözlerimi, boğazımı ve ciğerlerimi yakıyor. Ama olsun, oğluma yardım ediyorum ya, bütün emeğim ona helal olsun."

Anne ve oğulun birlikte yürüttüğü bu emek yoğun üretim, ailenin tek gelir kaynağı olan pul biberlerin paketlenip Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmasına katkı sağlıyor. Ailenin tercih ettiği bu yöntem, hem maliyeti düşürürken hem de ürünün elde tutulduğu aşamada kalite kontrolünü mümkün kılıyor; ancak süreç, özellikle gelişmiş yaşa rağmen sahada çalışan Şükriye hanım için büyük fedakarlık gerektiriyor.

BURSA'NIN KARACABEY İLÇESİNDE YAŞAYAN 90 YAŞINDAKİ ŞÜKRİYE İNAN, YÜKSEK İŞÇİLİK MALİYETLERİYLE MÜCADELE EDEN OĞLUNUN TARLADA ÜRETTİĞİ ACI BİBERLERİ SABAH SAATLERİNDEN AKŞAMA KADAR TEK TEK TEMİZLEYEREK DESTEK OLUYOR.