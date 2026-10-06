Anneler güçleniyor: 'Bilinçli Anne, Güvenli Aile' eğitimi Samsun'da başladı

Annelerin bilgi ve becerileri hedefleniyor

Samsun'da kadınlara yönelik başlatılan 'Bilinçli Anne, Güvenli Aile' eğitim programı, İlkadım Belediyesi ve ANDA Akademi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Proje, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile ANDA İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından yürütülüyor; programın ilk eğitimi Hanımeli Konağı'nda gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği ve amaç:

Katılımcılara temel yaşam desteği, acil durumlarda doğru müdahale, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve doğru tercihler konularında uygulamalı ve bilgilendirici eğitimler verildi.

Proje ile özellikle annelerin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması; aile içindeki risklere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Çalışmaların sürdürülebilirliği:

Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin proje kapsamında düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi. İlk eğitim, katılımcıların acil durumlara karşı daha etkin müdahale edebilmesi ve bağımlılık risklerini tanıma becerisini geliştirmesi hedefiyle planlandı.

İş birliği içinde yürütülen program, yerel kurumların katkısıyla ailelere yönelik pratik bilgi ve kaynak sağlamayı amaçlıyor.

SAMSUN'DA KADINLARA YÖNELİK BAŞLATILAN "BİLİNÇLİ ANNE, GÜVENLİ AİLE" EĞİTİM PROGRAMI YOĞUN KATILIMLA BAŞLADI. İLK YARDIM VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BAŞTA OLMAK ÜZERE AİLELERİN GÜVENLİĞİNİ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN KONULARDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.