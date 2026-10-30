Beyşehir'de miniklere sağlıklı gülüş eğitimi: okul taramaları sürüyor

Okullarda ağız ve diş sağlığı taraması sürüyor:

Beyşehir’de çocukların ağız ve diş sağlığını korumak ve erken yaşta sağlık bilinci oluşturmak amacıyla yürütülen tarama ve eğitim çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor. Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, ilçe merkeziyle birlikte uzak mahallelerdeki ilk ve ortaokulları da kapsıyor.

Tarama ve eğitim nasıl uygulanıyor:

Sağlık ekipleri, öğrencilerin ağız ve diş sağlığı kontrollerini yapıyor; tarama sonrası çocuklara doğru ağız bakımının önemi anlatılıyor. Uygulamalarda, öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri gösteriliyor ve günlük ağız bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar örneklerle açıklanıyor.

Okul örneği ve hedefler:

Çalışmaların adreslerinden biri olan Melikşah Ortaokulunda, Diş Hekimi Adile Uysal tarafından gerçekleştirilen kontroller ve bilgilendirme etkinlikleriyle çocuklara sağlıklı dişlere sahip olmanın önemi aktarıldı. Programın hedefi, erken yaşta kazanılan alışkanlıklarla uzun vadede toplumun ağız sağlığını güçlendirmek ve koruyucu sağlık bilincini yaygınlaştırmaktır.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ÇOCUKLARIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUMAK, ERKEN YAŞTA SAĞLIK BİLİNCİ KAZANDIRMAK AMACIYLA OKULLARDA TARAMA VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. İLÇE MERKEZİYLE BİRLİKTE UZAK MAHALLELERDEKİ OKULLARI DA KAPSAYAN ÇALIŞMALARLA ÖĞRENCİLERİN DİŞ SAĞLIĞI KONTROL EDİLİRKEN, DOĞRU AĞIZ BAKIMININ ÖNEMİ DE ANLATILIYOR.