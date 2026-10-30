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Peri suyunda üç su samurunun su üstü oyunu

Elazığ-Tunceli sınırındaki Peri Suyu'nun Bağin Kaplıcası mevkiinde 3 su samuru birlikte yüzüp oynadı; anlar, Kenan Çavundur tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:11

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Peri suyunda üç su samurunun su üstü oyunu

Peri suyunda üç su samurunun su üstü oyunu

Elazığ-Tunceli sınırında, Karakoçan’dan geçen Peri Suyu üzerindeki Bağin Kaplıcası mevkiinde 3 su samuru görüntülendi. Serin sularda birlikte yüzen hayvanlar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak birbirleriyle oynadı.

doğadan paylaşılan anlar:

Üç su samurunun bir arada olduğu görüntüler bölgedeki doğal yaşamın canlı bir örneğini sundu. Samurların kıyı ve su yüzeyindeki hareketleri, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı ve bölgenin doğal zenginliğini ortaya koydu.

görüntüyü kaydeden tanık:

Bağin Kaplıcası’nda bulunan Kenan Çavundur, samurların bu anlarını cep telefonuyla kaydetti. Kayıtlar, olay yerinde bulunanların ilgisini çekti ve izleyenlerde merak uyandırdı.

Bu tür gözlemler, Peri Suyu çevresindeki yaşam çeşitliliğine dair farkındalığı artırırken, doğal alana saygı gösterilmesinin önemini bir kez daha hatırlattı.

PERİ SUYU ÜZERİNDEKİ BAĞİN KAPLICASI MEVKİİNDE GÖRÜNTÜLENEN ÜÇ SU SAMURU, SULARDA BİRLİKTE YÜZÜP...

PERİ SUYU ÜZERİNDEKİ BAĞİN KAPLICASI MEVKİİNDE GÖRÜNTÜLENEN ÜÇ SU SAMURU, SULARDA BİRLİKTE YÜZÜP OYNAYARAK İZLEYENLERE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU. SU SAMURLARININ BU KEYİFLİ GÖSTERİSİ CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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