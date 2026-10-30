Kağıthane'de 1889 tarihli köy karakolu vefa konağı oldu

vefa konağı hizmete açıldı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1889 yılında inşa edilen ve ilk olarak Tarihi Kâğıthane Köyü Karakolu olarak kullanılan yapı, kapsamlı restorasyonun ardından Vefa Konağı adıyla yeniden hizmete sunuldu.

Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Restorasyon çalışmaları, yapının özgün mimarisine sadık kalınarak yürütüldü ve yapıya yeni toplumsal işlevler kazandırıldı.

restorasyonun amacı ve işlev kazandırma:

Kağıthane Belediyesi, ilçenin tarihî ve kültürel mirasını korumak amacıyla sürdüğü restorasyon programına bu projeyle bir yenisini ekledi. Yapının aslına uygun şekilde onarılması, korunmasının yanı sıra gündelik yaşamda kullanılabilecek bir buluşma mekânı olarak işlevlendirilmesi hedeflendi. Proje yetkilileri, kentin belleğini yaşatmanın ve mahalle dayanışmasını güçlendirmenin bu tür çalışmalarda öncelik olduğunu vurguluyor.

açılış konuşmaları ve vurgular:

Açılışta konuşan Vali Davut Gül tarihi yapıların korunmasının yanı sıra yeniden işlev kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, 'Burada hem tarihe hem insana hem de belediye başkanımızın sizlere vefası var. Tarihi mekanların restore edilmesi ve vefa gösterilmesi önemli. Burası sıradan bir tarihi eser de değil. Sultan Abdülhamid’in bıraktığı bir miras, dolayısıyla bu açıdan kıymetli. Restore edip iyi bir fonksiyon veremezseniz tam olarak hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayabilir. ‘Burada kahve, çay içmek, yemek yemek çok mu önemli’ diyebilirsiniz. Evet çok önemli. Hemşehrilerimiz sizler bir çoğunuz; en önemli ihtiyaçlarınıza baktığınızda, kimi zaman dost ve arkadaşlarınızla oturacağınız bir mekana, kimi zaman kapınıza en yakında kullanabileceğiniz bir otoparka ihtiyaç var'

Mevlüt Öztekin ise ilçenin tarihî geçmişine dikkat çekerek projenin içinde bulunduğu kültürel bağlamı anlattı ve şunları söyledi: 'Şehirler geçmişi için yaşıyor ve geleceğe böylelikle yön veriyor. Kağıthane çok kadim bir ilçemiz. Ecdadın İstanbul’u fethinden sonra Müslümanların ilk yerleşik yeri Eyüpsultan çevresi oluyor ve sonrasında Kağıthane çevresi Osmanlı’nın sayfiye alanı oluyor. 1600-1700 yılları arasında özellikle Sadabat dediğimiz Lale Devri’nin yaşandığı yer tam şu anda bulunduğumuz noktadır. Kağıthane’ye ecdadımız çok güzel eserler bırakmış. İlçemizin en eski yapılarından birisi Daye Hatun Camii ve Sıbyan mektebi. 1544 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın evladı Şehzade Mehmet’in süt annesi adına yaptırdığı yarım asırlık caminin yanındayız. Kağıthane’mizin tarihi yapılarından bir tanesi olan 1718 yılında yapılan Sadabat camimiz var. En son Kağıthane’mizin en önemli tarihi yapılarımızdan bir tanesi Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan tarihi Kağıthane karakolunun restorasyonunu tamamladık ve bugün Vefa Konağı olarak Kağıthaneli komşularımıza hediye etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu tarihi eserimiz ilk zamanlar Kağıthane Köyü Karakolu olarak hizmet etti. Sonrasında cumhuriyetin ilk dönemlerinde 1970'li yıllara kadar Jandarma Karakolu olarak hizmet etti. 1970'li yılların ardından ise polis karakolu olarak hizmet etmiş oldu'

Yetkililer, Vefa Konağı'nın Kağıthane Meydanı'nda yeni bir kültürel ve sosyal merkez olarak kent yaşamına katkı sağlamasını, ilçe sakinleri arasındaki birlik ve gönül bağlarını güçlendirmesini hedeflediklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde konağın kullanımına ilişkin etkinlik ve program takvimi belediye tarafından duyurulacak.

İSTANBUL'UN KAĞITHANE İLÇESİNDE, SULTAN 2. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE 1889 YILINDA İNŞA EDİLEN VE TARİHİ KÂĞITHANE KÖYÜ KARAKOLU OLARAK KULLANILAN YAPI, RESTORASYON ÇALIŞMALARININ ARDINDAN VEFA KONAĞI ADIYLA YENİDEN HİZMETE AÇILDI.